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Benzin ve motorine zam kapıda
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Ekonomi - - Editör: Tuğçe Gürel

Benzin ve motorine zam kapıda

Araç sahiplerine kötü haber geldi. Sektrör yetkililerinden alınan bilgi doğrultusunda motorine 32 kuruş, benzine ise 19 kuruş zam bekleniyor.

Araç sahiplerine kötü haber geldi. Sektrör yetkililerinden alınan bilgi doğrultusunda motorine 32 kuruş, benzine ise 19 kuruş zam bekleniyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 66,53 dolardan işlem görürken, dolar ise 5,92 seviyesinden alıcı buluyor. Dünya genelinde yükselen petrol fiyatları Türkiye'de pompaya zam olarak yansıyor. Brent petrol ve dolar kurunun yüksek olması nedeniyle akaryakıta büyük bir zam beklentisi oluştu.

Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, motorine 32 kuruş, benzine ise 19 kuruş zam bekleniyor. Motorine gelecek zammın bir kısmı eşel mobil sistem gereği ÖTV'den karşılanacak.

Küresel petrol fiyatları ABD-Çin ticaret anlaşmasının sonuçlarına dair iyimserlik dolayısıyla yüksek seyrini sürdürüyor. Uzmanlar, en son Çin'in, ABD kaynaklı petrol ve kimyevi ürünlere uyguladığı vergileri 12 ay boyunca kaldırdığını duyurmasının, ABD-Çin ticari anlaşmasına dair olumlu beklentileri artırdığını ifade ediyor. Ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin kesinti kararlarının, petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen diğer bir unsur olduğu belirtiliyor. Brent petrolde teknik olarak 66,70 ile 66,79 dolar aralığının direnç, 66,61 ile 66,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.


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