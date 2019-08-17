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Benzin ve motorine yeni zam
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Ekonomi - - Editör: Tuğçe Gürel

Benzin ve motorine yeni zam

Hafta başında yine benzin ve motorine zam geliyor. Benzine 6 kuruş, motorine ise 17 kuruşluk bir zam yapılacak.

Hafta başında yine benzin ve motorine zam geliyor. Benzine 6 kuruş, motorine ise 17 kuruşluk bir zam yapılacak.

Benzin ve motorine zam göründü. Uluslararası piyasalarda yükselen ürün fiyatları, benzinde 6 kuruş, motorinde 17 kuruşluk artışı gündeme getirdi.

Uluslararası piyasalarda benzin ton fiyatının 559 dolardan 565 dolara, motorin ton fiyatının 538 dolardan 564 dolara çıkması araç depolarına fiyat artışı olarak yansıyacak.

Bu çerçevede pazartesiyi salıya bağlayan geceden itibaren benzinde 6 kuruş, motorinde 17 kuruş artış yapılması bekleniyor.

 


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