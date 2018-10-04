Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Belhanda Porto maçı sonrası taraftarı çıldırttı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Spor - - Editör: Sefa Koçak

Belhanda Porto maçı sonrası taraftarı çıldırttı

Galatasaray'da Porto deplasmanında alınan 1-0'lık mağlubiyet sonrası Younes Belhanda'nın hareketi taraftarı çıldırttı.

Galatsaray'da 1-0 kaybedilen Porto maçı sonrası Younes Belhanda yaptığı hareketle taraftarı çıldırttı. Maçta süre aldığı dakikalar boyunca etkisiz bir oyun sergileyen Belhanda, umursamaz tavrıyla sosyal medyada tepki çekti. Maçın ardından Porto'nun Cezayirli oyuncusu Brahimi'nin yanına gelen Belhanda, Porto formasıyla oldukça keyifli görüntüler verdi.

Sosyal medyada Belhanda'ya tepkilerini dile getiren sarı-kırmızılı taraftarlar Belhanda'nın satılması konusunda paylaşımda bulundu. Galatasaray'ın eski futbolcusu ve teknik direktörlerinden Tugay Kerimoğlu ise Belhanda için "Ne güzel, değil mi? Gülüyor, keyfi yerinde, huzurlu. Fotoğraf belli. Fazla konuşmaya da gerek yok. Burada hizmet ettiğin kulüp sana değer vermiş, karşılığında seninle kontrat imzalamış, keyfin yerinde, umursamıyorsun.” ifadelerini kullandı.

BELHANDA KİMDİR?

Montpellier HSC kariyeri

2011-12 sezonunda Montpellier ile Ligue 1 şampiyonluğu yaşadı ve ligde yılın genç futbolcusu seçildi. Ayrıca 11 Nisan 2012 tarihinde Marseille karşısında attığı rövaşata-vole karışımı gol de ligde yılın golü seçildi.

Dinamo Kiev kariyeri

2013-14 sezonunda Premier Liga ekiplerinden FK Dinamo Kyiv'e transfer oldu.

Galatasaray kariyeri

30 Haziran 2017 tarihinde Galatasaray ile 2017-18 sezonundan itibaren başlamak üzere 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Millî takım kariyeri

Fas formasını 36 kez giydi ve üç gol attı. Ayrıca millî takım formasıyla 2012 Afrika Uluslar Kupası'nda da mücadele etti.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Hamanyey: ABD yaptırımlarını yeneceğiz
Kedisi için hayatını tehlikeye atan yaşlı adam hayatını kaybetti
PKK'nın sözde eyalet sorumlusu Mardin'de ölü ele geçirildi
Anne hakim baba savcı çocuk maganda çıktı
Sefaköy'deki fabrika yangınına müdahale sürüyor
Belhanda Porto maçı sonrası taraftarı çıldırttı
Sabri Abi'den kötü haber usta oyuncu Aydemir Akbaş korkuttu
Sultangazi'de iki grup arasında kavga
Batman'da hain tuzak şehit ve yaralılar var
-
Çok Okunanlar
MHP'nin af teklifinden kimler yararlanabilecek?
MHP'nin af teklifinden kimler yararlanabilecek?
Ekonomik krize giren Türkiye bir kurban daha verdi
Ekonomik krize giren Türkiye bir kurban daha verdi
25. Adana Uluslararası Film festivali başladı
25. Adana Uluslararası Film festivali başladı
Sedanur'un cenazesinde cinsel istismar bulgusuna rastlandı
Sedanur'un cenazesinde cinsel istismar bulgusuna rastlandı
Antalya'da yıldız yağmuru var
Antalya'da yıldız yağmuru var
Engelli oğlunu sokak ortasında döven babadan pişkin savunma
Engelli oğlunu sokak ortasında döven babadan pişkin savunma
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
Hamanyey: ABD yaptırımlarını yeneceğiz
Hamanyey: ABD yaptırımlarını yeneceğiz
Kedisi için hayatını tehlikeye atan yaşlı adam hayatını kaybetti
Kedisi için hayatını tehlikeye atan yaşlı adam hayatını kaybetti
PKK'nın sözde eyalet sorumlusu Mardin'de ölü ele geçirildi
PKK'nın sözde eyalet sorumlusu Mardin'de ölü ele geçirildi
Anne hakim baba savcı çocuk maganda çıktı
Anne hakim baba savcı çocuk maganda çıktı
Sefaköy'deki fabrika yangınına müdahale sürüyor
Sefaköy'deki fabrika yangınına müdahale sürüyor
Belhanda Porto maçı sonrası taraftarı çıldırttı
Belhanda Porto maçı sonrası taraftarı çıldırttı
Sabri Abi'den kötü haber usta oyuncu Aydemir Akbaş korkuttu
Sabri Abi'den kötü haber usta oyuncu Aydemir Akbaş korkuttu
Sultangazi'de iki grup arasında kavga
Sultangazi'de iki grup arasında kavga
Batman'da hain tuzak şehit ve yaralılar var
Batman'da hain tuzak şehit ve yaralılar var
RTÜK reyting rekortmeni dizilere ceza yağdırdı
RTÜK reyting rekortmeni dizilere ceza yağdırdı
Porto-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı (şifresiz) hangi kanalda? Saat Kaçta? Porto-Galatasaray maçı şifresiz veren kanallar hangileri?
Porto-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı (şifresiz) hangi kanalda? Saat Kaçta? Porto-Galatasaray maçı şifresiz veren kanallar hangileri?
İstanbul Valiliği'nden ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklama
İstanbul Valiliği'nden ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklama

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık