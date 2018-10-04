Belhanda Porto maçı sonrası taraftarı çıldırttı

Galatsaray'da 1-0 kaybedilen Porto maçı sonrası Younes Belhanda yaptığı hareketle taraftarı çıldırttı. Maçta süre aldığı dakikalar boyunca etkisiz bir oyun sergileyen Belhanda, umursamaz tavrıyla sosyal medyada tepki çekti. Maçın ardından Porto'nun Cezayirli oyuncusu Brahimi'nin yanına gelen Belhanda, Porto formasıyla oldukça keyifli görüntüler verdi.

Sosyal medyada Belhanda'ya tepkilerini dile getiren sarı-kırmızılı taraftarlar Belhanda'nın satılması konusunda paylaşımda bulundu. Galatasaray'ın eski futbolcusu ve teknik direktörlerinden Tugay Kerimoğlu ise Belhanda için "Ne güzel, değil mi? Gülüyor, keyfi yerinde, huzurlu. Fotoğraf belli. Fazla konuşmaya da gerek yok. Burada hizmet ettiğin kulüp sana değer vermiş, karşılığında seninle kontrat imzalamış, keyfin yerinde, umursamıyorsun.” ifadelerini kullandı.

BELHANDA KİMDİR?

Montpellier HSC kariyeri

2011-12 sezonunda Montpellier ile Ligue 1 şampiyonluğu yaşadı ve ligde yılın genç futbolcusu seçildi. Ayrıca 11 Nisan 2012 tarihinde Marseille karşısında attığı rövaşata-vole karışımı gol de ligde yılın golü seçildi.

Dinamo Kiev kariyeri

2013-14 sezonunda Premier Liga ekiplerinden FK Dinamo Kyiv'e transfer oldu.

Galatasaray kariyeri

30 Haziran 2017 tarihinde Galatasaray ile 2017-18 sezonundan itibaren başlamak üzere 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Millî takım kariyeri

Fas formasını 36 kez giydi ve üç gol attı. Ayrıca millî takım formasıyla 2012 Afrika Uluslar Kupası'nda da mücadele etti.