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Bedelli askerlik 4. celp dönemi sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Yaşam - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Bedelli askerlik 4. celp dönemi sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik celp takvimi sonuçlarına yönelik araştırmalar devam ediyor. Silah altına alınacak olan adaylar, 4. celp dönemi sınıflandırma sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

Bedelli askerlik 4. celp dönemi sonuçları ne zaman açıklanacak? Yasadan yararlanarak başvurularını yapan adaylar, bedelli askerlik 4. celp dönemi takviminin belli olmasını bekliyor. Peki Bedelli Askerlik'te 4. celp dönem tarihleri ne zaman açıklanacak? Açıklama için gözler Milli Savunma Bakanlığı'na çevrildi. MSB Hulusi Akar, celp dönemi sonuçları için önemli bir tarihi işaret etti. İşte detaylar...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik celp dönemi hakkında konuştu. Bedelli askerlikte başvuruların 3 Kasım'da sona erdiği hatırlatılarak, başvuru rakamına ilişkin soru üzerine Bakan Akar, şunlar söyledi:

"ÖNEMLİ BİR HUSUS DA..."

"Şu anda işlemlerini tamamayan 633 bin 844 gencimiz, vatandaşımızın müracaatlarını tamamladılar, paralarını yatırdılar ve eğitim konusunda da planlamaya dahil edildiler. Bununla ilgili hem eğitim tarihleri hem de eğitim yapacakları yerlerin belirlenmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu ayın sonunda, en geç aralık ayının başında bunlar tamamen açıklanacak. Önemli bir husus da müracaatlarını yaparak ödemelerini tamamlayan vatandaşlarımızın askerlik şubelerinde işlemlerinin yürütülmesine devam edilmektedir. Ona göre gençlerimizin ellerini çabuk tutuk işlemlerini yapmalarını bekliyoruz. Bunun yanı sıra yeni askerlik sistemine yönelik çalışmalarımız da aralıksız devam ediyor."

Celp dönemleri açıklandığı takdirde yükümlüler, bilgilere e-Devlet ASAL bedelli sınıflandırma sonuç sorgulama sayfası üzerinden ulaşarak, 21 gün eğitim alacakları yerleri öğrenebilecek. Konuya dair gelişmeler oldukça haberimizden okuyabilirsiniz.


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