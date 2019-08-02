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Balıkesir'de yolcu otobüsünde korkunç yangın: 5 ölü 17 yaralı
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Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Balıkesir'de yolcu otobüsünde korkunç yangın: 5 ölü 17 yaralı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bir yolcu otobüsünde çıkan yanında 2'si çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği 17 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bir yolcu otobüsünde çıkan yanında 2'si çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği 17 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Kamil Koç firmasına ait 64 LK 794 plakalı yolcu otobüsü'nün saat 13.30 sıralarında Edremit-Balıkesir istikametine seyir halinde iken 22. kilometrede Balıkesir'in İvrindi ilçesi Gökçeyazı Jandarma Komutanlığı önünde henüz bilinmeyen bir neden ile yanmaya başladı.

34 yolcu bulunan otobüste çıkan yangında 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybederken 17 kişinin de yaralandığı ve yaralıların durumlarının ağır olduğu kaydedildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken otobüsünün tamamının yandığı ifade edildi.


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