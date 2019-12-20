Azra Akın 40 çocuğu dışarı çıkardı

Bakırköy Kadın Tutukevi'ne ziyarette bulunan tescilli güzel Azra Akın, cezaevinde doğan 40 çocuğu 1 günlüğüne dışarı çıkardı.

2002 Türkiye ve Kainat güzeli Azra Akın, önceki gün Bakırköy'de bulunan kadın cezaevine ziyarette bulundu. mahkum kadınların cezaevinde doğum yapmasından dolayı içeride büyüyen 40 çocuğu bir gün boyunca dışarıya çıkardı. Çocukların eğlendiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Akın, yazdığı notla da düşündürdü.

Akın, Instagram hesabından örnek olan girişimini "Bu çocuklar cezaevlerinde anneleriyle yaşayan yavrularımız. Ne olursa olsun sağlıklı büyümek hepsinin hakkı. Anne ve babaları cezaevinde olduğu için hiç bir yavruları görmezden gelemeyiz. Ayrıca bu çocuklar anneleriyle birlikte cezaevlerinde büyümek zorunda iseler şartlarının dışarıdaki yaşıtlarından farklı olmadığından emin olmalıyız ki vicdanlarımız rahat olsun."

Sormak istiyorum acaba bu çocukların beslenmeleri, sağlıkları, eğitimleri konusunda her şey yolunda mı?" "Psikolojileri nasıl? Çünkü unutmayalım sağlıklı şartlarda büyümeyen her bir çocuk vicdanlarımızda kapatılması mümkün olmayan büyük bir yara olarak yaşayacaktır" notunu paylaştı.

Akın'ın paylaşımına çoğu ünlü isimden de destek ve takdir mesajları yağdı. Takipçileri ünlü mankeni bu davranışından dolayı takdir etti.