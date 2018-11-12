Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Avustralya'da çileklerin içinden çıkan iğnenin gizemi çözüldü
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Dünya - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Avustralya'da çileklerin içinden çıkan iğnenin gizemi çözüldü

Avustalya'da Eylül ayından bu yana meyvelerin içinden çıkan iğnenin gizemi çözüldü. Uzun ve karmaşık bir soruşturma neticesin iğneci çalışan sonunda yakalandı.

Avustralya'da ülke genelinde panik yaratan ve meyve satışlarının düşmesine neden olan 'iğne' gizemi çözüldü. Queensland bölgesinde görülen iğneli çilekler, büyük paniğe neden olmuş ve onlarca kişi iğneler nedeniyle yaralanarak hastanede kaldırılmıştı.  İlk kez Eylül ayında görülen iğneli çilek, dünya basınında da konu olmuştu.

Avustralya polisinin yürüttüğü soruşturma neticesine çileklere iğne yerleştiren kişi yakalandı. 50 yaşlarında bir kadın olduğu öğrenilen şahsın Quennsland eyaletinde bir çiflikte üretile çileklere dikiş iğnesi yerleştirdiği anlaşıldı. Yakalanan kadının neden böyle bir şey yaptığı henüz belirlenemedi. 

igne

10 YILA KADAR HAPİS YATABİLİR

Avustralya yasalarına göre gıda ürünlerine bilerek zarar verenler 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. Yarın mahkemeye çıkacağı öğrenilen iğneli saldırganın ne kadar ceza alacağı belli olacak.

BİNLERCE KİŞİ YEMİŞTİ

İlk iğneli çilek krizi, 12 Eylül'de Queensland'da bir kişinin süpermarketten aldığı çileği yedikten sonra karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmasının ardından başlamıştı.

BİRÇOK EYALETTEN HABER GELDİ

Yapılan araştırmalarda, eyaletteki bir çiftlikte üretilip paketlenen çileklerin içine dikiş iğnesi yerleştirildiği belirlenmiş, Victoria, Batı Avustralya, Yeni Güney Galler, Tazmanya ve Batı Avustralya eyaletlerindeki çileklerde 100'den fazla iğne tespit edilmişti.

Bunun üzerine ülke genelinde ve Yeni Zelanda'da çilekler marketlerden toplatılmış, üreticiler tonlarca çileği dökmek zorunda kalmıştı.

SEKTÖRE MİLYONLARCA DOLAR ZARAR

Çileklerde ilk iğneli vakanın görülmesinin ardından maketlerden toplatılması ve tüketicilerin ürünleri almamasıyla zor durumda kalan üreticiler çilekleri imha etmek mecburiyetinde kalmıştı. Satışların durma noktasına geldiği sektörde yaşanan krize müdahale eden federal ve eyalet hükümeti sektörü desteklemek için milyonlarca dolarlık fon ayırmıştı.

Öte yandan ilk iğnelerin rotaya çıkmasının ardından bazı kötü niyetli kişilerin Sydney kentinde muz ve elmalara iğne yerleştirdiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca Sydney'de çileklere şaka amacıyla iğne yerleştiren bir erkek çocuk da polis tarafından yakalanmıştı.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Şenol Güneş: Başarısızlık benim üzerimden gidecek
Öztürk Yılmaz yeniden Disiplin Kurulu'na sevk edildi
Gariban vatandaşı hedef alan emlak dolandırıcıları yakalandı
Avustralya'da çileklerin içinden çıkan iğnenin gizemi çözüldü
TRT'den 'rüyasında Allah'ı gören akademisyen' açıklaması
Taylandlı turisti taciz eden taksicinin cezası belli oldu
Atatürk ilah değildir diyen kızın ifadesi ortaya çıktı
Sosyetik jinekolog tacizden tutuklandı
Mersin şehidini bağrına bastı
-
Çok Okunanlar
Komünist gazosu 'Gaz Voda' Türkiye pazarına girdi
Komünist gazosu 'Gaz Voda' Türkiye pazarına girdi
Korkutan gelişme! Maliyet artınca santralde üretim durdu
Korkutan gelişme! Maliyet artınca santralde üretim durdu
Müslüm gişede rekora gidiyor
Müslüm gişede rekora gidiyor
Ahmet Kural'ın Annesinden Sıla'ya İmalı Gönderme
Ahmet Kural'ın Annesinden Sıla'ya İmalı Gönderme
Bedelli askerlik ödemesi en son ne zaman? Bedelli başvuru süresi uzatıldı mı?
Bedelli askerlik ödemesi en son ne zaman? Bedelli başvuru süresi uzatıldı mı?
İşgal ettikleri adalarımıza, Fener Patrikhanesi papaz yolluyor!
İşgal ettikleri adalarımıza, Fener Patrikhanesi papaz yolluyor!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Son Haberler
Şenol Güneş: Başarısızlık benim üzerimden gidecek
Şenol Güneş: Başarısızlık benim üzerimden gidecek
Öztürk Yılmaz yeniden Disiplin Kurulu'na sevk edildi
Öztürk Yılmaz yeniden Disiplin Kurulu'na sevk edildi
Gariban vatandaşı hedef alan emlak dolandırıcıları yakalandı
Gariban vatandaşı hedef alan emlak dolandırıcıları yakalandı
Avustralya'da çileklerin içinden çıkan iğnenin gizemi çözüldü
Avustralya'da çileklerin içinden çıkan iğnenin gizemi çözüldü
TRT'den 'rüyasında Allah'ı gören akademisyen' açıklaması
TRT'den 'rüyasında Allah'ı gören akademisyen' açıklaması
Taylandlı turisti taciz eden taksicinin cezası belli oldu
Taylandlı turisti taciz eden taksicinin cezası belli oldu
Atatürk ilah değildir diyen kızın ifadesi ortaya çıktı
Atatürk ilah değildir diyen kızın ifadesi ortaya çıktı
Sosyetik jinekolog tacizden tutuklandı
Sosyetik jinekolog tacizden tutuklandı
Mersin şehidini bağrına bastı
Mersin şehidini bağrına bastı
Ahmet Kural, Murat Cemcir ikilisinin para kaybı beş milyon lira
Ahmet Kural, Murat Cemcir ikilisinin para kaybı beş milyon lira
Şehrin göbeğinde dürbünlü tüfekle kuş avladı
Şehrin göbeğinde dürbünlü tüfekle kuş avladı
Galatasaray, Kayseri'de kabustan uyandı
Galatasaray, Kayseri'de kabustan uyandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık