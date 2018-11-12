Avustralya'da çileklerin içinden çıkan iğnenin gizemi çözüldü

Avustralya'da ülke genelinde panik yaratan ve meyve satışlarının düşmesine neden olan 'iğne' gizemi çözüldü. Queensland bölgesinde görülen iğneli çilekler, büyük paniğe neden olmuş ve onlarca kişi iğneler nedeniyle yaralanarak hastanede kaldırılmıştı. İlk kez Eylül ayında görülen iğneli çilek, dünya basınında da konu olmuştu.

Avustralya polisinin yürüttüğü soruşturma neticesine çileklere iğne yerleştiren kişi yakalandı. 50 yaşlarında bir kadın olduğu öğrenilen şahsın Quennsland eyaletinde bir çiflikte üretile çileklere dikiş iğnesi yerleştirdiği anlaşıldı. Yakalanan kadının neden böyle bir şey yaptığı henüz belirlenemedi.

10 YILA KADAR HAPİS YATABİLİR

Avustralya yasalarına göre gıda ürünlerine bilerek zarar verenler 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. Yarın mahkemeye çıkacağı öğrenilen iğneli saldırganın ne kadar ceza alacağı belli olacak.

BİNLERCE KİŞİ YEMİŞTİ

İlk iğneli çilek krizi, 12 Eylül'de Queensland'da bir kişinin süpermarketten aldığı çileği yedikten sonra karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmasının ardından başlamıştı.

BİRÇOK EYALETTEN HABER GELDİ

Yapılan araştırmalarda, eyaletteki bir çiftlikte üretilip paketlenen çileklerin içine dikiş iğnesi yerleştirildiği belirlenmiş, Victoria, Batı Avustralya, Yeni Güney Galler, Tazmanya ve Batı Avustralya eyaletlerindeki çileklerde 100'den fazla iğne tespit edilmişti.

Bunun üzerine ülke genelinde ve Yeni Zelanda'da çilekler marketlerden toplatılmış, üreticiler tonlarca çileği dökmek zorunda kalmıştı.

SEKTÖRE MİLYONLARCA DOLAR ZARAR

Çileklerde ilk iğneli vakanın görülmesinin ardından maketlerden toplatılması ve tüketicilerin ürünleri almamasıyla zor durumda kalan üreticiler çilekleri imha etmek mecburiyetinde kalmıştı. Satışların durma noktasına geldiği sektörde yaşanan krize müdahale eden federal ve eyalet hükümeti sektörü desteklemek için milyonlarca dolarlık fon ayırmıştı.

Öte yandan ilk iğnelerin rotaya çıkmasının ardından bazı kötü niyetli kişilerin Sydney kentinde muz ve elmalara iğne yerleştirdiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca Sydney'de çileklere şaka amacıyla iğne yerleştiren bir erkek çocuk da polis tarafından yakalanmıştı.