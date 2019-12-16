Atlas Global yeniden başlıyor

Nakit akışı sıkıntısı nedeniyle uçuşlarına ara veren Atlas Global Havayolları, 21 Aralık 2019 Cumartesi sabahı uçuşlara tekrar başlayacağını duyurdu.

AtlasGlobal Havayolları, 21 Aralık 2019 Cumartesi itibariyle operasyonlara yeniden başlayacağını bildirdi.

26 Kasım'da yaptığı açıklamada, nakit akışındaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla 21 Aralık'a kadar uçuşlarını durdurduğunu açıklayan AtlasGlobal'den yeni bir açıklama geldi.

"Bugün itibarıyla rezervasyon portalımız hizmete açılmıştır. 21 Aralık 2019 Cumartesi sabahı 11.15'de uçuşlarımız tekrar başlayacaktır.

26 Kasım – 21 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılamayan uçuşlara ait tüm biletler açığa alınmıştır. Açığa alınan biletlerinizle ilgili değişiklik talepleriniz için doğrudan biletinizi satın aldığınız acentenizle iletişime geçebilir veya [email protected] adresine PNR numarınızla birlikte iletebilirsiniz."