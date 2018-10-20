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Arda Turan olayında şok gelişme! Aslıhan Doğan evi terk etti
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Magazin - - Editör: Sefa Koçak

Arda Turan olayında şok gelişme! Aslıhan Doğan evi terk etti

Berkay Şahin ile kavga eden ve hastanede silah çeken Arda Turan'a bir şok da kayınpederinden geldi. Arda Turan eşi Aslıhan Doğan'ın doğuma kısa bir süre kala evi terk ettiği iddia edildi.

Arda Turan'ın doğuma hazırlanen eşi Aslıhan Doğan'ın yaşanan skandalın ardından evi terk ettiği iddia edildi. Berkay ile yaşadığı kavganın ardından hakkında 'taciz ve kasten yaralama' gibi suçlardan iddianame hazırlanan Arda Turan için 12,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından Arda'nın kayınpederi Sabri Doğan'ın kızı Aslıhan Doğan'ı yanına aldığı iddia edildi.

KAYINPEDER RESTİ ÇEKTİ İDDİASI

Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i sözle taciz ettiği iddia edilen Arda'ya sahip çıkan Aslıhan Doğan'ın psikolojisinin olumsuz etkilendiği ve bu nedende babasının evine döndüğü öne sürüldü. 

İddiaya göre Aslıhan Doğan'ı kendi evine götüren baba, damadı Arda'ya 'Kızımdoğurana kadar burada kalacak' resti çekti.

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RUHSATSIZ SİLAHLA HASTANEDE ATEŞ ETTİ

Takvim'in haberine göre; Popçu Berkay'la yaşadığı olaylı geceden sonra Türkiye'nin gündemine oturan Başakşehirli futbolcu Arda Turan'a bir şok da eşi Aslıhan Doğan'ın ailesinden geldi. Geçtiğimiz hafta Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e tacizde bulunduğu iddiasıyla başlayan kavgada Turan, Berkay'ın burnunu kırmıştı. İkilinin hastaneye taşınan kavgasında Arda'nın elinde silahla görüntüleri bomba etkisi yaratmıştı.

12 BUÇUK YIL HAPİS

İlk duruşmanın 30 Ocak 2019'da görülmesine karar veren mahkeme; futbolcunun, 'cinsel taciz', 'kasten yaralama', 'Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme', 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 12,5 yıla kadar hapsini istemişti.

BABA DOĞAN SKANDAL SONRASI DEVREYE GİRDİ

Olay gecesi şok yaşayan 8 buçuk aylık hamile Aslıhan Doğan, soluğu hastanede almıştı. Skandal, Doğan Ailesi'ni kızdırdı ve devreye Aslıhan'ın babası Sabri Doğan girdi.

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"KIZIM DOĞURANA KADAR BURADA KALACAK"

İddiaya göre Sabri Doğan, kızlarını olay sonrası evine götürdü. Çubuklu Vadi Evleri'nde oturan baba Doğan'ın aynı sitedeki damadı Arda'ya, "Kızım karnı burnunda evde tek başına, sen gecelerde eğleniyorsun. Aslıhan doğurana kadar bizde kalacak" diye tepki gösterdiği öğrenildi. Arda'nın baba evindeki eşini gördükten sonra kendi evinde tek başına kaldığı konuşulurken; ara sıra kendi evine uğrayan Aslıhan Doğan'ı annesi Güler Hanım'ın bir an olsun yalnız bırakmadığı da iddialar arasında.


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