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Arda Turan hastanede ateş etti iddiası
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Magazin - - Editör: Sefa Koçak

Arda Turan hastanede ateş etti iddiası

Futbolcu Arda Turan'ın Berkay Şahin'in hastaneye kaldırılmasının ardından silahla hastaneye gelerek ateş ettiği iddia edildi.

Arda Turan-Berkay kavgasıyla ilgili yeni bir iddia daha gündeme geldi. Berkay Şahin'in burnunu kıran Arda Turan'ın sonrasında hastaneye gelerek yanında getirdiği silahı burada ateşlediği iddia edildi. Arda'nın hastaneye silahla geldiği iddiaları önceki gün gündeme gelmiş ve Arda'nın burada Berkay'a silahını vererek, "Bunlara inanıyorsan beni vur" dediği iddia edilmişti.

Magazinci Kenan Erçetingöz, Arda Turan-Berkay Şahin kavgasıyla ilgili flaş bir iddiayı gündeme getirdi. Kenan Erçetingöz, Arda Turan'ın hastaneye getirdiği silahı burada ateşlediğini iddia etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ERÇETİNGÖZ: ARDA HASTANEDE SİLAHI ATEŞLEDİ

Bu arada gazeteci Kenan Erçetingöz, soruşturma başlatılmasıyla ilgili olarak Instagram hesabında şu açıklamaları yaptı: "Hastane odasında konuyu konuşurlarken masadaki silahı Arda ateşliyor. Bunların hepsi kayıtlarda var. Bir hastaneye silahla nasıl girilir? Savcılık hem mekandaki hem hastanedeki görüntülere el koymuş."

Medipol Başakşehir'de top koşturan Arda Turan ile Emirgan'da bir eğlence mekanında kavga eden şarkıcı Berkay'ın burnunun kırıldığı belirtilmişti. 

Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, kavgaya sebebiyet veren olayın Turan'ın kendisine yönelik olarak sözlü taciz olduğunu ileri sürmüştü.

Turan, olay sonrası taciz iddialarını redderken Berkay'ın kaldırıldığı hastaneye silahla gittiğini ve şarkıcıya, "Ben kimsenin karısına, kızına bakmam. Eğer bu iftiraya inanıyorsan bana sık" dediğini açıklamıştı.


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