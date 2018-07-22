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Aquaman filminin ilk fragmanı yayınlandı! Ne zaman çıkacak
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Teknoloji - - Editör: Özgür ÖZ

Aquaman filminin ilk fragmanı yayınlandı! Ne zaman çıkacak

Justice League filmiyle tanıma fırsatı buldumuğuz Aquaman'ın solo filmi için ilk fragman Comic Con 2018'de yayınlandı.

Justice League filmi ile sinema severlerin karşısına çıkan Aquaman geri dönüyor.

Başrolünde Khal Drogo ile tanıdığımız Jason Momoa'nın yer aldığı film için ilk fragman Amerika'da düzenlenen Comic Con 2019 etkinliğinde yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda Aquaman'ın geçmişinden de olaylara şahit oluyoruz. 21 Aralık 2018 tarihinde vizyona girecek olan filmin fragmanının hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Filmde Aquaman rolünde Jason Momoa, eşi Mera rolünde Amber Heard, Nuidis Vulko rolünde Willem Dafoe, Tom Curry rolünde Temuera Morrison, Nereus rolünde Dolph Lundgren, Black Manta rolünde Yahya Abdul-Mateen II, Murk rolünde Ludi Lin, Ocean Master rolünde Patrick Wilson, Atlanna rolünde Nicole Kidman ve Jesse Kane rolünde Michaell Beach'i göreceğiz.


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