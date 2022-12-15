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Ambiyans Fuarcılık ve Geem'den Dev İş Birliği
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Ekonomi - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Ambiyans Fuarcılık ve Geem'den Dev İş Birliği

Ev ve mutfak eşyaları sektörü 2022 yılın ilk 5 ay, 1.42 milyar dolar ihracat ve yüzde 4.5'lik bir büyüme ile kapattı. Sektörde markaları katma değerli üretime teşvik etmek, ticarete yönlendirmek ve istihdam sağlamak amacıyla çalışmalarını yürüten Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markalar Derneği (GEEM), Türkiye'nin en yeni ev ve mutfak ürünleri fuarı olma özelliğine sahip olan Ambiyans Fuarcılık ile el sıkıştı.

Sektörde markaları katma değerli üretime teşvik etmek, ticarete yönlendirmek ve istihdam sağlamak amacıyla çalışmalarını yürüten Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markalar Derneği (GEEM), Türkiye'nin en yeni ev ve mutfak ürünleri fuarı olma özelliğine sahip olan Ambiyans Fuarcılık ile el sıkıştı.

ZENGİN BİR ÜRÜN PORTFÖYÜNE SAHİBİZ

Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çığır Şahin, GEEM Derneği olarak ülkemize ve sektörümüze hizmet için kurulduk. Cam, porselen, seramik, metal, plastikten üretilen ev, mutfak, ev aksesuarları ve dekoratif eşyaları ev eşyalarını ve sofra eşyalarının dahil olduğu bir üye portföyüne sahibiz.

GEEM BİRLEŞTİRİCİ UNSUR OLACAK

Öncelikli hedefimiz; sektör mensuplarını birleştirici unsur olmak. İhracat menzilimizi genişletmek, yerli üretim ve markalarımızın alanını büyütmek, katma değerli ve markalı ihracatı geliştirme, yerli marka değeri oluşturmak. Ülkemizin tanıtımına her anlamda her opArasyonda katkı sunmayı ilke edindik.

TÜRKİYE VE TÜRK ÜRÜNÜ ALGISINI YAYACAĞIZ

 Ev ve mutfak eşyaları sektörü 2022 yılın ilk 5 ay 1.42 milyar dolar ihracat ve yüzde 4.5'lik bir büyüme ile kapattı. Önümüzdeki dönemi ssektöre seviye atlatabilecek en önemli adım ise birim ihracat değerinin yukarıya çekilmesi olarak görülüyor. Birim kilogram başına ihracat değerimiz şu an 3.7 dolar seviyelerinde. İhracat birim fiyatını 5 doların üzerine çıkarılması ve ihracat miktarının korunarak birim ihracat değerinin bu seviyenin üzerine taşıyarak ilk 3 ihracatçı ülke arasında yerimizi sabitleyebilriz.

İHRACATI ARTTIRMAK İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

İstanbul'da düzenen toplantıya Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çğır Şahin, Ambiyans Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Tıraş, GEEM Yönetim Kurulu üyeleri, Ambiyans Fuarcılık Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.


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