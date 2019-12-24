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Adana'da okullar tatil
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Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Adana'da okullar tatil

Adana'da gece boyu etkisini gösteren sağanak yağıştan dolayı; Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ilçelerinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Adana'da gece boyu etkisini gösteren sağanak yağıştan dolayı; Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ilçelerinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Adana'da gece boyu etkisini gösteren sağanak yağıştan dolayı; Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ilçelerinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojiden ilimizdeki elverişsiz hava koşulu ve yağışların artacağı bilgisi verildiğinden dolayı değerli öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması ve mağduriyet yaşamamaları için tedbir almak amacıyla merkez Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam ilçemizde eğitim-öğretime 24 Aralık 2019 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.


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