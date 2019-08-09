Abdullah Avcı'dan tepki!

Süper Lig takımlarından Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı sonunda sert çıktı. Avcı, Orhan Ak ile ilgili sorulan soruya tepki gösterdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni sezon öncesinde basın toplantısı düzenlendi. Takımını değerlendiren Avcı, kendisine Orhan Ak ile ilgili sorulan soruya ise tepki gösterdi.

Takımın başına geçtiğinden beri yaşanan gelişmelerle ilgili olarak Avcı, "İmza töreni üzerinden tam 2 ay geçti. O gün söylemiştim, şerefiyle oynayıp, hakkıyla kazanmayı benimseyen bir hoca olarak çalışacağım. Göreve geldiğimiz günden itibaren Ümraniye'de düzenlemeler yaptık. Oyuncularım değişime hızlıca uyum sağlamaya çalışıyor" dedi.

Avcı, kendisine Orhan Ak ile ilgili sorulan soruya, "Ben Beşiktaş'ın profesyonel bir çalışanıyım ve her çalışandan da maksimum verim almaya çalışıyorum. Orhan Ak da bunlardan birisi. Elimden geldiğince ondan faydalanmaya çalışıyorum. 3 antrenörüm var, ikisi kulübede olacak. Dönüşümlü olarak 2 yardımcım kulübede, 1 yardımcım tribünde olacak. Maçlara göre bunlar değişecek. Bu sorulardan ziyade, 4-3-3 mü oynayacaksınız, önde baskı mı yapacaksınız şeklinde sorular beklerdim. Orhan Ak konusunda şunu tekrar ediyorum. Ben herkesten maksimum verim almaya çalışan biriyim. Saha içinde kalacağım" ifadelerini kullandı.