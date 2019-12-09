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9 Aralık dolar çeyrek altın ne kadar?
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Ekonomi - - Editör: Tuğçe Gürel

9 Aralık dolar çeyrek altın ne kadar?

9 Aralık Pazartesi gününde dolar ve çeyrek altın ne kadar oldu?

9 Aralık Pazartesi gününde dolar ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününde 5,80'in üzerine çıktı.

Bankalararası piyasada güne 5,77 civarında başlayan dolar, 23 Ekim'den bu yana ilk kez 5,80 seviyesini aştı. Kur 5,80 civarında hareket ediyor.

Euro/TL de 6,40'ın üzerinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 272,5 lira seviyesinde seyrediyor.

Gram altın, cuma günü dolar kurundaki artışa rağmen altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında, 271,7 liradan tamamladı.

Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 272,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 444 lira, Cumhuriyet altını da 1.816 liradan satılıyor.


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