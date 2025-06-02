Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü yüzde 0,12’lik sınırlı kayıpla 9.008,87 puandan kapattı. Gün içinde sınırlı da olsa alıcılı seyirler görülse de kapanış eksi bölgede gerçekleşti.

Bankacılık yükseldi, holding zayıf kaldı

Toplam işlem hacmi 72,3 milyar TL olurken, bankacılık endeksi yüzde 1,50 artışla dikkat çekti. Holding endeksi ise yüzde 0,34 gerileyerek günün zayıf kalan grubu oldu.

Sektörel bazda ise en güçlü performans yüzde 2,02 yükselen inşaat endeksinden geldi. Buna karşın, spor hisselerinde sert satışlar görüldü ve endeks gün sonunda yüzde 4,18 değer kaybetti.

Yurt dışı kaynaklı baskı devam ediyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarına dair açıklamaları küresel borsalarda belirsizlik yarattı. Özellikle tarifelere dair adımlar, gelişmekte olan piyasaları baskı altında bırakıyor.

Bu gelişmelerin yurt içi piyasalara da etkisi görülürken, yatırımcılar temkinli fiyatlamalarla hareket etti.

Enflasyon verisi öncesi kritik eşiklerdeyiz

Yarın açıklanacak olan mayıs ayı TÜFE verisi, piyasaların yakın takibinde. AA Finans’ın anketine göre ekonomistler aylık enflasyonun yüzde 2,10 olacağını öngörüyor.

Bu tahmin doğrultusunda yıllık enflasyonun yüzde 36,17’ye gerilemesi beklenirken, 2025 sonu için beklenti yüzde 31,17 seviyesinde bulunuyor.

Teknik analiz: Destek ve dirençler

Analistler teknik açıdan BIST 100’de 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek, 9.100 ve 9.200 puanın ise direnç konumunda olduğunu belirtiyor. Veri akışının yön üzerinde belirleyici olması bekleniyor.