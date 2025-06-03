Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mayıs ayında açıklanan enflasyon verilerini değerlendirdi. Aylık %1,53, yıllık ise %35,41 olarak gerçekleşen enflasyonun, yaklaşık 42 ayın en düşük seviyesi olduğunu vurgulayan Bolat, yıl sonunda %20’li oranların artık ufukta belirdiğini söyledi.

Enflasyonda 12 aydır düşüş eğilimi sürüyor

Bakan Bolat, geçen yıla göre enflasyonda 40 puanın üzerinde gerileme yaşandığını ve aylık enflasyon hızının son 12 aydır önceki yılın altında gerçekleştiğini belirtti.

2023’ün ilk beş ayında ortalama aylık enflasyon %4,2 iken, bu yıl aynı dönemde bu oran %2,9’a geriledi. Böylece, düşüşün istikrarlı ve kalıcı bir eğilim kazandığı ifade edildi.

“Ekonomik planlar bu sürece göre yapılmalı”

Bolat, Merkez Bankası’nın enflasyon tahmin patikasına paralel olarak gelişen bu sürecin, dezenflasyonun hız kazanacağına işaret ettiğini söyledi.

Tüm ekonomik aktörlerin, enflasyondaki bu pozitif tabloyu dikkate alarak plan ve projeksiyonlarını yeniden yapılandırmaları gerektiğini vurguladı.

Üçüncü olumlu gelişme: Enflasyon

Bakan Bolat, Kurban Bayramı öncesi yaşanan ihracat rekoru ve 19 çeyrek süren büyüme başarısından sonra, üçüncü müjdeli haberin enflasyondaki düşüş olduğunu belirtti.

"Bu tablo, güçlü dezenflasyon programımıza olan bağlılığımızın bir sonucudur" diyen Bolat, çekirdek enflasyon ve Yİ-ÜFE’de de düşüşlerin başladığını kaydetti.

Fahiş fiyatla mücadele sürecek

İç ticarette vatandaşların korunmasına özel önem verdiklerini belirten Bolat, fahiş fiyat artışlarına, haksız ticaret ve rekabet ihlallerine karşı denetimlerin artarak süreceğini söyledi.

"Ekonomik temellerle uyuşmayan fiyat artışlarına göz yummayacağız. Bu dönemde istikrarlı, dengeli ve ihracat odaklı büyüme hedefimizden sapmadan devam edeceğiz" dedi.