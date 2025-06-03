TÜİK’in açıkladığı mayıs ayı verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 35,4 olarak kaydedildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son bir yılda enflasyonun 40 puandan fazla düştüğünü vurguladı.

Yılmaz, bu verilerin, hükümetin uyguladığı ekonomik programın olumlu sonuçlar verdiğini gösterdiğini ifade etti. "Hedefimiz, enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek ve dengeli bir büyümeyi sağlamak" dedi.

12 aydır kesintisiz süren bir düşüş var

Yılmaz, haziran 2023’ten bu yana enflasyonda kesintisiz bir düşüş yaşandığını hatırlattı. Mart ve nisan aylarında piyasalarda yaşanan hareketliliğe rağmen, talep dengesindeki iyileşme ve beklentilerin normalleşmesinin bu süreci desteklediğini belirtti.

Mayıs ayında tüketici enflasyonu aylık bazda yüzde 1,53 oldu. Bu oran, son dönemlerdeki en düşük aylık artışlardan biri olarak dikkat çekti.

Mal ve hizmet fiyatlarında yavaşlama belirginleşti

Yıllık bazda mal enflasyonu yüzde 28,7’ye düşerken, hizmet enflasyonunda da kademeli ancak etkili bir yavaşlama olduğu gözlendi. Yılmaz, hizmet fiyatlarındaki artış hızının geçen yıla kıyasla yaklaşık 45 puan azaldığını söyledi.

Özellikle kira ve eğitim gibi geçmişe endeksli kalemlerde beklenen yavaşlama ile birlikte, genel fiyat artışlarının daha da kontrol altına alınması öngörülüyor.

Yıl sonu hedefi: 20’li enflasyon rakamları

Cevdet Yılmaz, ekonomi yönetiminin yıl sonunda enflasyonu 20’li seviyelere çekmeyi hedeflediğini açıkladı. Bu hedefe ulaşmak için para politikası, maliye disiplini ve yapısal dönüşümlerin birlikte yürütüldüğünü vurguladı.

Enerji ve emtia fiyatlarındaki küresel düşüş de Türkiye’deki dezenflasyon sürecine destek sağlıyor. Yılmaz, ekonomi programının koordinasyon içinde süreceğini ve somut sonuçlarının giderek daha net görüldüğünü ifade etti.