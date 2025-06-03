İstanbul'da, içinde 2 bin 45 çift ayakkabı bulunan tırın çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, şoför T.K. ile birlikte 3 kişi tutuklandı.

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’nden Hadımköy’e gitmek üzere yola çıkan tırın, GPS üzerinden Ataşehir'deki bir otoparkta terk edilmiş halde bulunmasının ardından başlatılan soruşturma hızla sonuç verdi.

Güvenlik kameraları olayı çözdü

İhbarı değerlendiren İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında tır şoförü T.K.'nin yanı sıra M.Ç., U.A., U.K., Ö.E., Ş.E. ve E.K. de yer aldı. Yapılan aramalarda, tırdan çalınan ayakkabılar Kartal’daki bir depoda ele geçirildi.

Mahkemeden 3 tutuklama kararı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden T.K., M.Ç. ve U.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, soruşturmanın derinleştirilerek olayla bağlantılı başka kişilerin olup olmadığını araştırıyor.