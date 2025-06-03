Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilinde artacak trafik yoğunluğuna karşı Türkiye genelindeki 68 bin 620 kilometrelik yol ağında 7 gün 24 saat görev başında olacaklarını açıkladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi’nde açıklamalarda bulunan Uraloğlu, vatandaşların huzur ve güvenle seyahat edebilmesi için 750 ekip, 3.750 personel ve 1.250 araçla sahada olacaklarını belirtti.

Yoğun güzergâhlarda ekstra tedbir

Bayram süresince Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprüleri ile KGM’ye ait otoyolların ücretsiz olacağını hatırlatan Bakan, yoğunluk beklenen güzergâhlarda da özel ekiplerin görev alacağını söyledi.

Bu noktalar arasında Ankara-Kırıkkale, İstanbul-İzmit, Afyonkarahisar-Kütahya, Muğla-Denizli, Adana-Osmaniye ve İzmir-Uşak gibi yollar bulunuyor. 6 bin 750 kamerayla trafik anlık izlenecek, herhangi bir olumsuzluğa anında müdahale edilecek.

Özel yük taşıyan araçlara geçici sınırlama

Bayram trafiğini rahatlatmak için ağır tonajlı araçlara yönelik yeni düzenlemeler de duyuruldu. 5-9 Haziran tarihleri arasında, özel yük taşıyan araçlara verilen özel izin belgeleri askıya alınacak. Ayrıca yol yapım ve bakım çalışmalarının çoğu geçici olarak durdurulacak.

Otobüs bileti fiyatları ve korsan taşımaya sıkı denetim

Uraloğlu, 20 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında yapılan denetimlerde 16 bin otobüs seferinin incelendiğini, kurallara uymayan firmalara 10,7 milyon TL ceza kesildiğini söyledi.

Bayram döneminde fahiş fiyat, korsan taşımacılık ve izinsiz faaliyet gösteren firmalara yönelik denetimlerin artarak süreceğini de vurguladı.

Hızlı tren ve şehir içi raylı sistemlerde kapasite artışı

Bayram yoğunluğuna karşı tren hatlarında da önlem alındı. Ankara-İstanbul YHT hattında 2.466, ana hat ve bölgesel trenlerde ise toplam 8.400 kişilik ek kapasite sağlandı.

İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray, İzmir’de ise İZBAN bayram boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Havalimanlarında 24 saat koordinasyon

Bayram döneminde hava yolu ulaşımı için de hazırlıklar tamamlandı. İstanbul Havalimanı başta olmak üzere tüm havalimanlarında personel sayısı artırıldı, yoğunluklara karşı tüm birimlerle koordinasyon sağlandı.

“Hız sınırlarına ve uykusuzluğa dikkat edin”

Sürücülere uyarılarda bulunan Bakan Uraloğlu, özellikle uzun yolculuk yapacak vatandaşlara “Uykusuz yola çıkmayın, mola verin, hız sınırlarına uyun” çağrısında bulundu.

Ayrıca, yol durumu bilgilerine KGM’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabileceğini hatırlattı.