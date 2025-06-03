İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde insani yardım almak için bekleyen sivilleri hedef aldı. El-Alam bölgesindeki yardım dağıtım merkezinin yakınında gerçekleşen saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı, çocuklar da hedef oldu

Saldırının ardından olay yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralılar arasında kadın ve çocukların da bulunduğu belirtildi. Yaralıların büyük bir kısmı, Han Yunus’taki Nasır Tıp Kompleksi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Refah, sivillerin son sığınağı olmaktan çıkıyor

Refah, İsrail saldırılarından kaçan yüz binlerce Gazzeli için son sığınak konumundaydı. Ancak son haftalarda kentteki yoğun saldırılarla birlikte, insani yardım ulaştırma faaliyetleri de ciddi şekilde sekteye uğradı. Yardım noktalarının doğrudan hedef alınması, bölgede yaşanan insani krizi derinleştiriyor.