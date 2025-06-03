Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe güçlü bir başlangıç yaptı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 68,14 puan artarak 9.077,01 seviyesine yükseldi. Bu, yüzde 0,76’lık bir değer artışı anlamına geliyor.

Geçtiğimiz işlem gününü yüzde 0,12 düşüşle 9.008,87 puanda tamamlayan BIST 100, haftaya iyimser bir hava ile girdi.

Bankacılık ve inşaat önde, faktoring geride kaldı

Sektör endeksleri incelendiğinde, özellikle bankacılık hisseleri yüzde 1,60'lık artışla dikkat çekti. Holding endeksi ise yüzde 0,45 oranında yükseldi.

Açılışta en çok kazandıran sektör inşaat (%2,26) olurken, finansal kiralama-faktoring sektörü yüzde 6,09'luk düşüşle en fazla kaybettiren sektör oldu.

Enflasyon ve ABD verileri yön belirleyici olacak

Yurt içinde yatırımcıların gözü bugün açıklanacak olan mayıs ayı enflasyon verisinde. AA Finans Beklenti Anketi’ne göre TÜFE’nin aylık bazda %2,10 artması, yıllık enflasyonun ise %36,17’ye gerilemesi bekleniyor.

Aynı zamanda 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi %31,17 olarak öne çıkıyor.

Küresel piyasalar temkinli, veri akışı yoğun

Küresel ölçekte yatırımcıların odağında bugün ABD'den gelecek JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri gibi önemli veriler var.

Ayrıca Avro Bölgesi’nden gelecek TÜFE ve işsizlik verileri de yakından izleniyor. Bu verilerin özellikle faiz politikalarına yönelik beklentileri şekillendirmesi bekleniyor.

BIST 100 için kritik teknik seviyeler

Analistlere göre BIST 100 endeksinde kısa vadede:

9.100 ve 9.200 puan seviyeleri direnç ,

9.000 ve 8.900 puan seviyeleri ise destek olarak takip edilecek Borsa haftaya yatay başladı, BIST 100 9.013 puanda! İçeriği Görüntüle