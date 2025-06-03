Dolar/TL, haftanın ikinci işlem gününe yataya yakın bir seyirle başladı. Dün 39,1230 – 39,2760 bandında dalgalanan kur, günü 39,1920’den kapatmıştı. Bugün saat 09.45 itibarıyla dolar, 39,1830 TL seviyesinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL 44,8150 ve sterlin/TL 53,0760 seviyelerinde hafif düşüşlerle fiyatlanıyor.

Dolar endeksi yükselişte, piyasalarda temkinli hava

Dolar endeksi, sabah saatlerinde %0,2 artışla 98,8 seviyesine çıktı. ABD ekonomisine dair artan belirsizlikler, özellikle korumacı ticaret politikalarının yol açtığı öngörü zorlukları, doların genel görünümünde etkili olmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Trump’ın ticaret politikaları, enflasyon baskılarını artırabileceği gibi büyüme üzerinde de aşağı yönlü riskler yaratıyor.

ABD istihdam verileri ve Fed beklentileri belirleyici olacak

Yatırımcıların odağında, bugün açıklanacak olan JOLTS açık iş sayısı verisi ve ardından hafta boyunca gelecek istihdam verileri yer alıyor.

Analistler, iş gücü piyasasındaki soğuma sinyallerinin Fed'in faiz indirim beklentilerini tetikleyebileceğini ifade ediyor. Özellikle beklenenden zayıf veriler, ABD ekonomisinde resesyon endişelerini artırabilir.

Yurt içinde gözler mayıs ayı enflasyon verisinde

Bugün yurt içinde açıklanacak TÜFE verisi de piyasaların radarında. AA Finans Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, mayıs ayında TÜFE’nin %2,10 artış göstermesini bekliyor.

Açıklanacak enflasyon rakamı, hem TCMB'nin faiz politikası hem de kur üzerinde kısa vadeli hareketlilik yaratma potansiyeline sahip.