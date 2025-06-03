Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 64,55 dolardan işlem görüyor. Dün 65,54 dolara kadar çıkan fiyat, günü 64,93 dolardan kapatmıştı. Bugün sabah saatlerinde yaklaşık %0,6 düşüşle yeniden gerileme gösterdi.

Aynı saatlerde Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 62,13 dolar seviyesinden alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte Trump faktörü

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump’ın korumacı ticaret politikaları etkili oluyor. Trump’ın cuma günü yaptığı açıklamada, ABD’ye ithal edilen çeliğe uygulanan gümrük vergisinin %25’ten %50’ye çıkarılacağı duyuruldu.

Uzmanlara göre bu adım, enflasyonist baskıları artırabilir ve ABD ekonomisinde büyüme görünümünü olumsuz etkileyebilir. Böyle bir ortamda petrol talebi zayıflayabilir, bu da fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yaratıyor.

Gözler ABD istihdam verilerinde

Hafta boyunca açıklanacak olan ABD istihdam verileri, yatırımcıların radarında olacak. Bugün başlayacak veri akışı, JOLTS açık iş sayısı ile açılıyor. Piyasa uzmanları, zayıflayan istihdam göstergelerinin resesyon endişelerini artırabileceğini ve bu durumun da petrol talebine dair beklentileri aşağı çekebileceğini belirtiyor.

Teknik görünüm: Brent petrolde kritik seviyeler

Uzman analizlerine göre Brent petrol için teknik anlamda:

66,50 dolar direnç

61,84 dolar destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Bu seviyeler, kısa vadede fiyat hareketlerinin yönü açısından belirleyici olabilir.