Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen 113. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında temaslarına başladı.

Ziyaretin ilk gününde, Işıkhan Suriye Geçiş Hükümeti Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabawad ile bir araya geldi. Görüşme, Türkiye’nin BM Cenevre Daimi Temsilcilik Konutu’nda gerçekleşti.

Çalışma hayatı odağında iş birliği vurgusu

İki bakan arasındaki görüşmede, çalışma hayatına ilişkin konularda tecrübe paylaşımı ve karşılıklı iş birliği olanakları değerlendirildi. Toplantının, hem bölgesel istikrar hem de sosyal kalkınma açısından önemli bir adım olduğu ifade edildi.

Türkiye heyeti görüşmede yer aldı

Görüşmede Bakan Işıkhan’a, BM Cenevre Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürü Ali Aybey ile Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş eşlik etti.

Işıkhan’ın Cenevre temaslarının önümüzdeki günlerde de çeşitli ülke temsilcileriyle süreceği bildirildi.