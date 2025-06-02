Avro Bölgesi'nde imalat sanayinde toparlanma sürüyor. S&P Global tarafından yayımlanan verilere göre, mayıs ayında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,4 puana yükseldi. Bu, son 33 ayın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi.

Daralma yavaşladı, toparlanma sinyalleri güçlendi

Nisan ayında 49 puan olan imalat PMI’ın, mayıs ayında 0,4 puan artarak 49,4 seviyesine ulaşması, sektördeki daralmanın yavaşladığına işaret etti. PMI verilerinde 50 puan eşiğinin altı daralma, üzeri ise büyüme anlamına geliyor.

Bu veriler ışığında Avro Bölgesi imalat sanayi henüz büyüme çizgisini geçmemiş olsa da toparlanmanın istikrarlı şekilde sürdüğü görülüyor.

Fabrika üretimi üç aydır yükselişte

S&P Global, bölgedeki fabrika üretiminin son üç ayda art arda yükseldiğini belirtti. Bu durum, talep koşullarında toparlanmanın başladığını ve imalat sanayinin yeniden canlanma sürecine girdiğini gösteriyor.

Ekonomistler, özellikle Almanya, İtalya ve Hollanda gibi önde gelen sanayi ülkelerinde üretim trendinin yukarı yönlü olmasının, genel PMI verisini pozitif etkilediğini ifade ediyor.

Gözler Avrupa Merkez Bankası’nda

PMI gibi öncü veriler, Avrupa Merkez Bankası’nın para politikası kararları açısından önemli bir gösterge niteliğinde. 49,4 puanlık son veri, daralma bölgesine yakın seyrin devam etmesi nedeniyle ECB’nin temkinli duruşunu sürdürebileceğine işaret ediyor.