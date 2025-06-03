Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin kurulmasının 105. yılı nedeniyle yazılı bir değerlendirme yaptı.

Zaharova, geçmişte yaşanan tüm zorluklara rağmen iki ülkenin karşılıklı saygı temelinde sağlam ilişkiler kurduğunu ve bu ortaklığın stratejik projelerle gelişmeye devam ettiğini belirtti.

“105 yıl önce atılan adım bugün stratejik iş birliğine dönüştü”

Zaharova, Sovyetler Birliği'nin 3 Haziran 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni tanıyan ilk ülke olduğunu hatırlatarak, bu adımın iki ülke arasında tarihi bağların başlangıcı olduğunu ifade etti.

Akkuyu Nükleer Santrali, Mavi Akım ve TürkAkım gibi projeleri örnek göstererek, “Bu iş birlikleri halklarımızın refahına katkı sağlıyor” dedi.

“İlişkiler benzeri görülmemiş bir dengeye ulaştı”

Zaharova, iki ülke ilişkilerinin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel güvenlik dengesi açısından da kritik rol oynadığını kaydetti.

“Rusya-Türkiye ilişkileri bugün pragmatizm ve istikrar arasında bir denge örneğidir.”

“Gerçek ortaklık değişim çağında da sürüyor”

Açıklamasının sonunda Zaharova, Türkiye ile diyaloğun en üst düzeyde sürdüğünü belirterek, “Güven köprüleri kurmaya devam ediyoruz. Yeni başarılar için geçmişten ilham alıyoruz” mesajını paylaştı.