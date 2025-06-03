Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında bu gece saat 02.17’de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem geniş bir bölgede hissedildi.

AFAD, depremin ardından yaptığı açıklamada, şu ana kadar herhangi bir yıkım tespit edilmediğini, ancak saha tarama ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Deprem Ege’de birçok ilde hissedildi

Depremin etkisi Muğla, Aydın, Denizli, İzmir ve Manisa gibi çevre illerde de hissedildi. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ekipler hızlıca bölgeye yönlendirildi.

AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ve Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin de çalışmaları yerinde takip etmek üzere bölgeye intikal etti.

Fethiye’de panik nedeniyle bir can kaybı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir vatandaşın panik atak nedeniyle yaşamını yitirdiği, 69 kişinin de panik kaynaklı farklı şekillerde etkilendiği açıklandı.

Marmaris İçmeler Mahallesi’nde iki ayrı hasar başvurusu alındı; incelemeler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Dezenformasyona karşı uyarı

AFAD, sosyal medyada dolaşan asılsız içeriklere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Vatandaşlara sadece resmi kurum açıklamalarını takip etmeleri çağrısı yapıldı.

AFAD’dan yapılan açıklamada, “Gelişmeleri yakından izliyoruz” denildi.