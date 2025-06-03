Türkiye’nin en prestijli sahne sanatları ödüllerinden biri olan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, 27. kez tiyatro dünyasının en iyilerini onurlandırmaya hazırlanıyor. Devlet Tiyatroları (DT), 2023-2024 tiyatro sezonundaki üretimiyle dikkat çekerek 9 dalda toplam 16 adaylık kazandı.

1997’den bu yana tiyatronun öncülerinden Afife Jale’nin adını yaşatmak amacıyla düzenlenen ödüller, sahnedeki ustalık ve estetik başarıları onurlandırıyor.

Medea Material 7 dalda aday gösterildi

İstanbul ve Ankara Devlet Tiyatrosu ortak yapımı olan Medea Material, sezon boyunca hem izleyiciden hem eleştirmenlerden tam not aldı.

Yapım;

Yılın En Başarılı Oyunu

En Başarılı Yönetmen (Ayşe Emel Mesci)

En Başarılı Kadın Oyuncu (Sükun Işıtan)

Sahne, ışık ve kostüm tasarımı

Koreografi

gibi yedi farklı dalda aday gösterildi. Değişimi mümkün kılan içsel güç nedir İçeriği Görüntüle

Savaş karşıtı “Kapıların Dışında” da listede

Devlet Tiyatroları’nın bir diğer dikkat çeken yapımı olan Kapıların Dışında, savaş karşıtı temasıyla jüriyi etkileyen oyunlardan biri oldu.

Volkan Sarıöz yönetmenliğindeki yapım,

En Başarılı Yönetmen

Sahne Tasarımı

Giysi Tasarımı

Sahne Müziği

Işık Tasarımı

Koreografi

gibi alanlarda adaylık elde etti.

Kadın oyuncular Lysistrata ile öne çıktı

İstanbul Devlet Tiyatrosu sahnesinde yer alan Lysistrata, kadın oyuncuların güçlü performanslarıyla dikkat çekti.

Çiğdem Aygün, Ebru Aytürk ve Sevi Demirçivi, “Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu” dalında Afife jürisinin takdirini kazandı.

Ödüller, 33 kişilik jüri tarafından belirlenecek

Akademisyenlerden dramaturglara, tiyatro sanatçılarından eleştirmenlere kadar geniş bir uzman grubundan oluşan 33 kişilik jüri, sezon boyunca izlediği yapımları değerlendirerek ödül kazananları belirliyor. Toplam 12 ana dal ve 4 özel ödül olmak üzere 16 farklı kategoride kazananlar açıklanacak.