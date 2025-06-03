Türkiye’nin en prestijli sahne sanatları ödüllerinden biri olan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, 27. kez tiyatro dünyasının en iyilerini onurlandırmaya hazırlanıyor. Devlet Tiyatroları (DT), 2023-2024 tiyatro sezonundaki üretimiyle dikkat çekerek 9 dalda toplam 16 adaylık kazandı.
1997’den bu yana tiyatronun öncülerinden Afife Jale’nin adını yaşatmak amacıyla düzenlenen ödüller, sahnedeki ustalık ve estetik başarıları onurlandırıyor.
Medea Material 7 dalda aday gösterildi
İstanbul ve Ankara Devlet Tiyatrosu ortak yapımı olan Medea Material, sezon boyunca hem izleyiciden hem eleştirmenlerden tam not aldı.
Yapım;
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Yılın En Başarılı Oyunu
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En Başarılı Yönetmen (Ayşe Emel Mesci)
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En Başarılı Kadın Oyuncu (Sükun Işıtan)
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Sahne, ışık ve kostüm tasarımı
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Koreografi
gibi yedi farklı dalda aday gösterildi.
Savaş karşıtı “Kapıların Dışında” da listede
Devlet Tiyatroları’nın bir diğer dikkat çeken yapımı olan Kapıların Dışında, savaş karşıtı temasıyla jüriyi etkileyen oyunlardan biri oldu.
Volkan Sarıöz yönetmenliğindeki yapım,
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En Başarılı Yönetmen
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Sahne Tasarımı
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Giysi Tasarımı
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Sahne Müziği
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Işık Tasarımı
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Koreografi
gibi alanlarda adaylık elde etti.
Kadın oyuncular Lysistrata ile öne çıktı
İstanbul Devlet Tiyatrosu sahnesinde yer alan Lysistrata, kadın oyuncuların güçlü performanslarıyla dikkat çekti.
Çiğdem Aygün, Ebru Aytürk ve Sevi Demirçivi, “Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu” dalında Afife jürisinin takdirini kazandı.
Ödüller, 33 kişilik jüri tarafından belirlenecek
Akademisyenlerden dramaturglara, tiyatro sanatçılarından eleştirmenlere kadar geniş bir uzman grubundan oluşan 33 kişilik jüri, sezon boyunca izlediği yapımları değerlendirerek ödül kazananları belirliyor. Toplam 12 ana dal ve 4 özel ödül olmak üzere 16 farklı kategoride kazananlar açıklanacak.