Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında güçlü alımlarla yükselişe geçti. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 257 puan ve yüzde 2,85 artışla 9.265,99 seviyesine ulaştı.

Toplam işlem hacmi 52,4 milyar lira olurken, bankacılık hisseleri günün yıldızı oldu.

Bankacılık hisselerinde sert çıkış

Günün ilk bölümünde:

Bankacılık endeksi yüzde 6,07 , Borsa İstanbul güne 9.077 puanla yükselişle başladı İçeriği Görüntüle

Holding endeksi yüzde 2,9 değer kazandı.

En fazla kazandıran sektör bankacılık olurken, tek değer kaybeden sektör yüzde 0,61 ile finansal kiralama-faktoring oldu.

Enflasyon verisi borsayı destekledi

Analistler, gün içindeki bu sert yükselişte, beklentilerin altında kalan enflasyon verisinin etkili olduğunu belirtti.

Yıllık enflasyonun yüzde 35,41’e gerilemesi, piyasalarda dezenflasyon sürecine dair güveni artırdı. Bu durum, özellikle bankacılık hisselerine güçlü alım yönlü hareket olarak yansıdı.

Teknik görünümde dirençler öne çıktı

Analistler, BIST 100 endeksi için teknik seviyelere dikkat çekiyor:

Dirençler: 9.300 ve 9.400 puan

Destekler: 9.100 ve 9.000 puan

Günün geri kalanında yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD verileri izlenecek.