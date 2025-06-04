Brent petrolün varil fiyatı, küresel talebe dair endişeler ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle gerileyerek 65,26 dolara düştü. Fiyatlardaki bu kısmi düşüş, piyasalarda temkinli görünümün sürdüğüne işaret ediyor.

Dün 65,78 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 65,44 dolarda tamamlamıştı. Bugün saat 09.49 itibarıyla günlük yüzde 0,27 düşüşle 65,26 dolara geriledi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise aynı dakikalarda 62,63 dolardan işlem gördü.

Talep endişeleri baskı yaratıyor

Petrol fiyatlarındaki zayıf seyirde, küresel ekonomik büyümeye ilişkin kaygılar etkili oluyor. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticaret politikaları, petrol talebini baskılayan en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

OECD'nin küresel büyüme tahminini yüzde 3,1’den 2,9’a indirmesi de bu tabloyu destekler nitelikte. Ekonomideki bu yavaşlama beklentileri, enerji tüketiminin düşeceği yönündeki öngörüleri beraberinde getiriyor.

Gümrük tarifeleri ve ticaret görüşmeleri dengede

Trump yönetiminin çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerini yüzde 50’ye çıkarması bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Bu gelişme piyasada kısa vadeli baskı yaratırken, Beyaz Saray’dan gelen diplomatik mesajlar endişeleri bir miktar dengeledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, tarifelerle ilgili müzakerelerin sürdüğünü ve ticaret temsilcilerinin anlaşmalar konusunda görüşmelere devam ettiğini duyurdu.

ABD ile Çin arasında ilerleyen ticaret görüşmeleri, petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen ana unsurlar arasında yer almaya devam ediyor.

OPEC+ arz artışı ve Kanada'daki yangın dengesi

Arz tarafında ise OPEC+ grubunun 8 üyesi, temmuz ayında da üretimi günlük 411 bin varil artırma kararı aldı. Ancak bu üretim artışı, Kanada’daki orman yangınlarının etkisiyle dengelenebilir.

Kanada’nın Alberta bölgesindeki yangınlar, günlük 350 bin varillik üretimi etkiledi. Uzmanlar, risk altındaki üretimin 420 bin varile kadar çıkabileceğini belirtiyor. Bu gelişme, arz fazlası oluşmasına yönelik endişeleri yumuşatıyor.

Teknik görünümde dikkat çeken seviyeler

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 66,35 doların direnç, 62,61 doların ise destek seviyesi olarak izlenebileceğini belirtiyor. Fiyatların bu seviyeler arasında dalgalanması bekleniyor.