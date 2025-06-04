Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününe sınırlı düşüşle 9.273,00 puandan başladı. Küresel piyasalardaki temkinli iyimserlik ve ABD’den gelecek yoğun veri gündemi öncesi borsada yön arayışı sürüyor.

Dün yüzde 2,98 oranında yükselerek günü 9.277,01 puandan tamamlayan BIST 100, açılışta önceki kapanışa göre 4,02 puan ve yüzde 0,04 oranında geriledi.

Sektörel endekslerde karışık seyir

Günün açılışında bankacılık endeksi yüzde 0,22 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,06’lık sınırlı bir artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,84 ile finansal kiralama faktoring olurken, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,31 ile iletişim sektörü oldu.

Yatırımcılar, piyasadaki yön bulma çabasında küresel gelişmeleri ve ekonomik verileri yakından izliyor.

Küresel risk iştahı artıyor

ABD ile Çin arasında ticaret ilişkilerinin iyileşeceğine dair beklentiler ve son gelen makroekonomik verilerin desteğiyle küresel piyasalarda risk iştahı toparlanma eğiliminde. Bu durum, gelişmekte olan piyasalarla birlikte Borsa İstanbul’u da yakından etkiliyor.

Bugün ABD’de açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisi, hizmet sektörü PMI’ları ve Fed’in Bej Kitap raporu piyasaların odağında olacak. Avrupa’dan da benzer PMI verileri takip edilecek.

Teknik seviyeler neyi gösteriyor?

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik olarak 9.200 ve 9.100 puanın destek, 9.300 ve 9.400 puanın ise direnç seviyeleri olarak öne çıktığını belirtiyor. Özellikle 9.300 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yukarı yönlü ivmenin güçlenebileceği ifade ediliyor.

Yurt içinde ise bugün açıklanacak TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru verisi, TL üzerindeki beklentileri şekillendirebilir.