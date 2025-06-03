Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan yeni anayasa komisyonu, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ilk toplantısını gerçekleştirecek. 11 kişilik ekip, çalışma yöntemleri ve öncelikleri üzerine ilk değerlendirmeleri yapacak.

Komisyonun kurulmasına ilişkin karar, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında düzenlenen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında alındı. Karar doğrultusunda, anayasa sürecinin siyasi zeminde somut adımlarla ilerlemesi için ilk adım atılmış oldu.

Komisyonda kimler var?

Cevdet Yılmaz’ın başkanlığını yaptığı komisyonda AK Parti’den önde gelen isimler yer alıyor. Üyeler arasında Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkanı Abdullah Güler ile Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun bulunuyor.

Yarın yapılacak ilk toplantıda komisyonun nasıl çalışacağı, gündem maddelerinin nasıl belirleneceği ve anayasa hazırlık sürecinin takvimi gibi başlıkların görüşülmesi bekleniyor.

Bayram sonrası hızlanacak

Komisyonun asıl anayasa metni üzerindeki yoğun çalışmasına Kurban Bayramı sonrasında başlaması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da zaman zaman komisyon toplantılarına başkanlık etmesi öngörülüyor. Böylece sürecin siyasi koordinasyonu en üst düzeyden sağlanmış olacak.

Yeni anayasanın; toplumsal uzlaşmayı önceleyen, hak ve özgürlükleri güvence altına alan, demokratik standartları yükselten bir çerçevede hazırlanması hedefleniyor.

“Türkiye Yüzyılı’na yeni anayasa”

AK Parti’nin 2023 Seçim Beyannamesi’nde “Türkiye Yüzyılı’na Yeni Anayasa” başlığıyla yer verilen vizyon belgesinde, yeni anayasanın insan onuruna dayanan, kalıcı bir demokratik düzenin temeli olacağı belirtilmişti. Anayasanın, 20 yıllık demokratik kazanımları koruyarak yeni yüzyıla güçlü bir temel oluşturması gerektiği vurgulanmıştı.

Parti metninde ayrıca “yüksek standartlı demokrasi”, “güvenceli özgürlükler” ve “hukukun üstünlüğü” ilkeleri, yeni anayasa çalışmalarının taşıyıcı sütunları olarak sıralanmıştı.