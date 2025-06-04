Niğde'de sahte içki üretimi ve satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak içkiyle mücadele kapsamında titiz bir çalışma yürüttü. Yapılan tespitlerin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Sahte içki ve mühimmat bulundu

Operasyonlarda toplam 68 litre ve 47 şişe sahte içki, 45 litre etil alkol, 64 alkol yapım kiti ile birlikte 160 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Sahte içkilerin merdiven altı yöntemlerle üretildiği belirlendi.

Zanlılardan ikisi serbest kaldı

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 2 zanlı ise adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet uyardı: Sahte içki can alabilir

Niğde Emniyeti, halk sağlığını tehdit eden sahte içkilere karşı vatandaşları uyararak, şüpheli satışların emniyete bildirilmesini istedi. Sahte içki üretim ve satışına karşı denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.