Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerden bölgesel gelişmelere kadar birçok konu değerlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, iki lider Türkiye-İran ilişkilerinin ilerletilmesine yönelik güçlü mesajlar verdi. Görüşme, Pezeşkiyan’ın göreve gelmesinin ardından Erdoğan ile yapılan ilk resmi temas olma özelliği taşıyor.

Bölgesel istikrar ve iş birliği vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İran ilişkilerinin kurumsal temeller üzerinde daha da geliştirilmesi için çalışacaklarını ifade etti. Erdoğan’ın bu vurgusu, önümüzdeki süreçte iki ülke arasında daha yakın temasların kurulacağına işaret ediyor.

Bayram tebriği samimi mesajlarla tamamlandı

Telefon görüşmesinde Erdoğan, Pezeşkiyan’ın yaklaşan Kurban Bayramı’nı da tebrik etti. Bu tebriğin, iki ülke arasındaki diplomatik nezaketin ve samimiyetin bir göstergesi olduğu değerlendiriliyor.

Yeni dönem kapıda mı?

Ankara-Tahran hattındaki bu ilk temas, sadece bayram tebriğiyle sınırlı kalmadı. Tarafların karşılıklı anlayış ve iş birliğini artırmaya dönük mesajları, Türkiye-İran ilişkilerinde daha kurumsal ve yapıcı bir dönemin başlayabileceğine işaret ediyor.