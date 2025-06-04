Ukrayna Başsavcılığı, Rusya’nın Şubat 2022’de başlattığı savaşın ardından ülkede en az 631 çocuğun hayatını kaybettiğini, 1975 çocuğun ise yaralandığını duyurdu. Açıklama, 4 Haziran Savaşta Ölen Çocukları Anma Günü kapsamında yapıldı.

Ukrayna Başsavcılığı’nın Telegram üzerinden paylaştığı verilere göre, çatışmaların sürdüğü bölgelerdeki net can kaybı hâlâ bilinmiyor. “Maalesef bunlar nihai rakamlar değil” denilen açıklamada, işgal altındaki bölgelerde tespit çalışmalarının sürdüğü vurgulandı.

Çocuklar en çok doğudaki şehirlerde zarar gördü

Verilere göre, en fazla kayıp ve yaralanma, çatışmaların yoğunlaştığı Donetsk, Harkiv, Herson, Dnipropetrovsk, Kiev, Zaporijya, Mıkolayiv ve Sumi bölgelerinde yaşandı. Savaşın başından bu yana yüzlerce okul ve sağlık merkezi de saldırıların hedefi oldu.

Zelenskiy: “Henüz ulaşamadığımız çocuklar var”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ölen çocukların görüntülerini paylaştı. Zelenskiy, “Bu çocuklar Rusya tarafından öldürüldü” ifadelerini kullandı.

“Bugün ölen çocukları anıyoruz ama sayı hâlâ tam değil. Çünkü işgal altındaki topraklara erişimimiz yok. Toplu mezarlardaki çocukların sayısını bilmiyoruz. Mariupol başta olmak üzere birçok şehirde neler yaşandığını henüz tam anlamıyla belgeleyemedik.” dedi.

“Dünya sessiz kalmamalı”

Zelenskiy, uluslararası toplumu sessiz kalmamaya çağırdı:

“Dünya, bu vahşeti unutmamalı. Bu kadar çok çocuğun hedef olduğu bir savaşta sessizlik, onay anlamına gelir. Ukrayna için dayanışma çağrımız devam ediyor.”

Ukrayna yönetimi, savaş nedeniyle evlerinden edilen, eğitim ve sağlık haklarından mahrum kalan çocuklar için uluslararası yardımın artırılması çağrısında bulundu.