Türkiye'nin en önemli çeltik üretim merkezlerinden Edirne’de ekim sezonunda sona gelindi. Başta İpsala Ovası olmak üzere il genelinde 450 bin dekarlık alanda yapılan çeltik ekimiyle tarlalar yeşerirken, üretici bu yılki verimden umutlu.

İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Bakan, AA’ya yaptığı açıklamada, ekimlerin mayıs ayı itibarıyla başladığını ve çalışmaların yüzde 95 seviyesine ulaştığını belirtti. İpsala ilçesinde 240 bin dekarlık alanda çeltik ekimi yapıldığını söyleyen Bakan, üretimin kent genelinde yaygınlaştığını ifade etti.

“Toprak kara, su beyaz, tarlalar yeşil…”

İpsala Ovası’nın ekim dönemi boyunca görsel bir güzelliğe büründüğünü dile getiren Hüseyin Bakan, süreci şu sözlerle anlattı:

“Başta kara toprak görünür, ardından beyaz su örtüsü gelir. Şimdi yeşil halı gibi tarlalar uzanıyor. Hasat zamanı geldiğinde sapsarı bir manzara oluşur. Bu döngü hem üretim açısından hem görsel olarak çok etkileyici.”

Ekimlerin İpsala ilçe merkezi dışında Karpuzlu, Kumdere, Paşaköy ve Sultanköy köylerinde de yoğunlaştığını belirten Bakan, bu yılki sezonun kuraklık endişesine rağmen iyi başladığını söyledi.

Kuraklık aşıldı, barajla gelecek daha da güçlü

Son iki yıldır kuraklıkla mücadele eden üreticiler, bu sezon alınan sulama önlemleri sayesinde daha rahat bir üretim dönemi geçiriyor. Bakan, özellikle yapımı devam eden Çakmak Barajına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Baraj tamamlandığında üreticiye yıllık 200 milyon metreküp su sağlanacak. Bu sadece tarımsal verimi artırmakla kalmayacak, bölgenin tarımsal refahına da büyük katkı sağlayacak.”

Sezon verimli başladı

Tarlalarda ilk sulamayla birlikte çeltikler filizlenmeye başladı. Haziran ve temmuz aylarında büyüme sürecinin tamamlanması, ağustos sonu ve eylül başında da hasat sürecinin başlaması bekleniyor. Üreticiler, hava koşulları elverişli olursa bu yılın verimli geçeceğini düşünüyor.