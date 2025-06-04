Adıyaman’ın İndere bölgesinde yapımı tamamlanan 16 binden fazla konut ve iş yeri, hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Deprem sonrası yeniden inşa sürecinin önemli adımlarından biri olan proje, bölgeye 100 bin kişinin barınabileceği yeni bir şehir kazandırıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bitti denilen yerden yeniden başladık. Yepyeni bir şehir kurduk." ifadelerine yer verdi.

5 milyon metrekare alana dev proje

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, proje Emlak Konut GYO tarafından 5 milyon metrekarelik alanda inşa edildi. Toplamda 16 bin 822 konut ve iş yeri içeren projede, bugüne kadar 16 bin 333 bağımsız bölümün kurası çekildi, 2 bin 89 hak sahibine anahtar teslimi yapıldı.

Yeni konutlar, zemin + 4 katı geçmeyen yatay mimari anlayışıyla ve depreme dayanıklı tekniklerle inşa edildi. Proje, yalnızca konutlardan değil; sosyal alanlar, eğitim tesisleri, sağlık birimleri ve ticaret alanlarını da kapsayan modern bir yaşam alanı sunuyor.

Bayram sevincini yeni evlerinde karşılayacaklar

Deprem sonrası zor günler geçiren Adıyamanlılar, Kurban Bayramı’nı bu kez yeni evlerinde karşılamaya hazırlanıyor. Bakan Kurum’un paylaştığı videoda, evlerine kavuşan vatandaşların sevinç ve teşekkür mesajlarına da yer verildi.

Projeye ilişkin yapılan değerlendirmelerde, bölgenin uzun vadede modern ve güvenli bir uydu kent kimliğine kavuşacağı vurgulandı.