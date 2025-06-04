UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kapadokya, Kurban Bayramı tatili öncesi yerli turistlerin ilgisiyle dolup taşıyor. Bölgedeki otel ve konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 90 seviyesine ulaştı.

Nevşehir’in Ürgüp, Göreme, Avanos, Uçhisar gibi peribacalarıyla ünlü turizm merkezlerinde 5 Haziran arife gününden bayramın sonuna kadar yüksek yoğunluk bekleniyor. Uzmanlar, henüz rezervasyon yaptırmayanların elini çabuk tutması gerektiği uyarısında bulunuyor.

“Haziran, bu yıl hareketli geçecek”

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Talip Aldemir, haziran ayının genellikle daha sakin geçtiğini ancak bu yıl Kurban Bayramı sayesinde önemli bir hareketlilik yaşandığını ifade etti.

“Sezon nisan ayında açılmıştı. Doluluklar yüzde 50 civarındaydı. Bayram etkisiyle bu oran yüzde 90’a çıktı. 2025 yazının turizm açısından çok verimli geçeceğini düşünüyoruz. Kapadokya, sadece doğasıyla değil sunduğu etkinliklerle de dikkat çekiyor.”

Aldemir, sabah erken saatlerde yapılan sıcak hava balonu turları, doğa yürüyüşleri, ATV ve at safarilerinin yerli turistler için cazip olduğunu belirtti.

Yerli turist balon turuna yöneliyor

Sıcak hava balon turlarıyla hizmet veren bir firmanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Dinler, kısa süreli tatillerde Kapadokya gibi yakın destinasyonların tercih edildiğini vurguladı.

“Kurban Bayramı’nın ikinci gününden itibaren bölgedeki doluluklar yüzde 90’a ulaştı. Balon turu fiyatlarının haziran ayında daha uygun olması, yerli turistin ilgisini artırıyor.”

Dinler ayrıca Kapadokya’da farklı bütçelere uygun konaklama ve etkinlik seçenekleri bulunduğunu, bu nedenle bölgenin geniş bir kesime hitap ettiğini söyledi.

“Misafirlerimiz için hazırız”

Çavuşin’de otel işleten turizmci Ali Rıza Şenal ise hazırlıkların aylar öncesinden başladığını ifade ederek, bölge işletmelerinin konuklarını memnun etmeye odaklandığını belirtti.

“Bu yıl beklentilerin üzerinde bir yoğunluk var. Kapadokya her dönem cazibesini koruyan bir destinasyon. Gelen misafirlerimiz memnun ayrılıyor.”

Bölgedeki turizmciler, bu yoğun ilginin hem sezonu uzatmasını hem de yerli turistin Kapadokya’yı daha fazla keşfetmesini sağlayacağını düşünüyor.