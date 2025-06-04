Türk Hava Yolları (THY), Portekiz’in bayrak taşıyıcı havayolu TAP Air Portugal ile olan kod paylaşımı ortaklığını kapsamlı biçimde genişletti. Yeni anlaşmayla birlikte her iki şirket, yolcularına daha fazla uluslararası ve yurt içi destinasyon seçeneği sunacak.

Kod paylaşımı genişletmesi, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Genel Kurul Toplantısı’nda duyuruldu. THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yeni iş birliği, yolculara sadece Avrupa değil, Afrika, Güney Amerika ve Orta Doğu'daki destinasyonlara da daha entegre ve esnek seyahat imkânı sağlayacak.

Brezilya, Fas, Katar ve Dalaman artık anlaşma kapsamında

Anlaşmaya göre, iki havayolunun mevcut kod paylaşımı rotalarına Brezilya, Fas, Katar ve Mauritius gibi uluslararası destinasyonların yanı sıra Dalaman ve Bodrum gibi Türkiye içi turizm merkezleri de eklendi. Böylece Türkiye ile Portekiz arasındaki uçuş ağında önemli bir genişleme gerçekleşti.

Yapılan düzenlemeyle hem aktarma kolaylığı hem de uçuş seçenekleri artarken, her iki ülke arasında artan ticaret ve turizm hacmine de katkı sunulması hedefleniyor.

“Yolcularımıza daha geniş seyahat imkânı sunacağız”

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, anlaşmanın iki ülke ilişkilerine ivme kazandıracağına dikkat çekerek şunları söyledi:

“TAP Air Portugal ile uzun yıllardır süren ortaklığımızı genişletmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu yeni iş birliği hem ticaret hem de turizm ilişkilerimizi güçlendirecek. Yolcularımıza ise daha esnek ve zengin bir seyahat yelpazesi sunmuş olacağız.” Bodrum’da marinada patlama! 3 kişi yaralandı İçeriği Görüntüle

TAP Air Portugal CEO’su Luis Rodrigues ise doğuya açılmak için büyük havayolu ortaklıklarının önemine vurgu yaparak, bu anlaşmayla birlikte yolcularına yeni ve cazip lokasyonlar sunabildiklerini ifade etti.

Küresel erişim için stratejik adım

Kod paylaşımı anlaşmaları, farklı havayolu şirketlerinin birbirlerinin uçuşlarına kendi uçuş kodlarını yerleştirmesine olanak tanıyor. Bu sistem, yolcular için aktarmasız rezervasyon ve bagaj işlemi gibi önemli kolaylıklar sunarken, havayolları için küresel ağlarını düşük maliyetle genişletme fırsatı yaratıyor.

THY ve TAP Air Portugal arasındaki bu iş birliği, özellikle Avrupa-Güney Amerika ve Orta Doğu-Portekiz hattındaki yolcu trafiğini artırması açısından stratejik önem taşıyor.