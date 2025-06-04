Muğla’nın Bodrum ilçesinde marina içinde yakıt ikmali yapan bir teknede meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Patlama, marinada paniğe yol açarken teknede büyük hasar oluştu.

Olay, sabah saatlerinde ilçedeki bir marinada meydana geldi. Yakıt almak için akaryakıt istasyonuna yanaşan özel bir teknede, henüz nedeni belirlenemeyen bir patlama yaşandı.

Tekne su aldı, yaralılar hastaneye kaldırıldı

Patlamanın etkisiyle teknenin büyük bölümü hasar gördü ve su almaya başladı. İlk belirlemelere göre teknede bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ve deniz polisi ekipleri, hem yangın riskine karşı önlem aldı hem de su alan tekneye müdahale etti.

Nedeni araştırılıyor

Patlamanın nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, olayın yakıt dolumu sırasında yaşanmış olması ihtimali üzerinde duruluyor. Teknenin tamamen batmaması için çekici botlarla müdahale edildi.

Marina içerisinde güvenlik önlemleri artırılırken, olay yerinde inceleme başlatıldı. Görgü tanıkları, patlama sesinin çevrede büyük korkuya yol açtığını ifade etti.