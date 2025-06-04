Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı dolayısıyla Meclis personeliyle bayramlaşma programında bir araya geldi. TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, çeşitli birimlerde görev yapan personelin bayramını kutladı.

Kurtulmuş, kamu hizmetinin sürdürülebilirliği açısından Meclis çalışanlarının özverili gayretlerine teşekkür ederek, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram temennisinde bulundu.

Birlik ve dayanışma mesajı

TBMM Başkanı, konuşmasında bayramların sadece bir tatil dönemi değil, aynı zamanda dayanışma, paylaşma ve kaynaşma zamanı olduğunu vurguladı. Meclis çatısı altında görev yapan herkesin büyük bir sorumlulukla çalıştığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yöneticiler ve temsilciler de katıldı

Bayramlaşma törenine Meclis’in idari kadrosundan bazı yöneticiler ve personel temsilcileri de katıldı. Samimi bir atmosferde geçen programda, çalışanların bayram neşesi dikkat çekti.