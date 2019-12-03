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2020 Ev kirası ücretleri
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Ekonomi - - Editör: Tuğçe Gürel

2020 Ev kirası ücretleri

Kasım ayı enflasyonun açıklanması sonrasında kiralara yapılacak artış oranı yüzde 15,87 olarak belirlendi.

Kasım ayı enflasyonun açıklanması sonrasında kiralara yapılacak artış oranı yüzde 15,87 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,87, yurt içi üretici fiyatları yüzde 19,68 arttı. Böylece 2020 kira zam oranı yüzde 15,87 oldu.

2020 KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI

Eski kira 1000 lira- Yeni kira 1158 lira

Eski kira 1100 lira - Yeni kira 1274 lira

Eski kira 1200 lira - Yeni kira 1390 lira

Eski kira 1300 lira - Yeni kira 1506 lira

Eski kira 1400 lira - Yeni kira 1622 lira

Eski kira 1500 lira - Yeni kira 1738 lira


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