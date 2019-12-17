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2020 Asgari ücret zammı ne kadar?
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Ekonomi - - Editör: Tuğçe Gürel

2020 Asgari ücret zammı ne kadar?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de verilecek ücreti belirlemek için bugün üçüncü kez toplanıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de verilecek ücreti belirlemek için bugün üçüncü kez toplanıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de verilecek ücreti belirlemek için bugün üçüncü kez toplanıyor. 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren yeni asgari belirlemek için ilk toplantısını 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını Türk - İş'te yapan komisyon, üçüncü toplantıyı bugün, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ev sahipliği yapacak.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık edecek.

Toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, bir işçinin gıda harcama rakamını paylaşması ve görüşmelerde ilk rakamların telaffuz edilmesi bekleniyor.

Yeni asgari ücretin belirlenmesinde kritik nitelikteki toplantı öncesi, komisyonun işçi ve işveren taraflarının talepleri netlik kazandı. Türk-İş, bir kişinin yaşam maliyeti olarak belirlenen 2 bin 578 liranın altındaki rakamı müzakere etmeme kararı aldı.
Asgari ücret konusunda Hak-İş ve DİSK ile görüş alışverişinde bulunan Türk-İş, iki konfederasyonu da sürecin her aşamasında bilgilendirdi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu daha önce yaptığı açıklamada "2020 yılında asgari ücretin net 3 bin 200 lira olması gerektiğini söylüyoruz" demişti.

Henüz bir rakam paylaşmayan TİSK ise TÜİK'in, salt gıda harcaması hesaplamasından yola çıkıp komisyona bir rakam sunmasını karşı çıkarak, asgari ücret tespitinde iş gücü maliyetlerinin, rekabet gücünün, yatırımların, hedef işsizlik ve hedef enflasyonun hep birlikte dikkate alınması görüşünde.

İşverenlere verilen asgari ücret desteğinin 2020'de 200 liraya yükseltilip tüm işletmeleri eşit kapsayacak şekilde devam etmesini isteyen TİSK, yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası İşveren Payı'nın 2020'de alınmamasını, yüzde 5 olan SGK İşveren Desteği'nin yüzde 6'ya yükseltilmesini, bunun toplu iş sözleşmeli iş yerlerinde yüzde 7 olarak uygulanmasını talep ediyor.


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