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2020 Asgari ücret ne kadar olacak?
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Ekonomi - - Editör: Tuğçe Gürel

2020 Asgari ücret ne kadar olacak?

Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı için ilk toplantı 2 Aralık'ta yapıldı. Yarın ikinci toplantı yapılacak ve milyonların merakla beklediği maaş zammında bir adım daha öteye gidilecek.

Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı için ilk toplantı 2 Aralık'ta yapıldı. Yarın ikinci toplantı yapılacak ve milyonların merakla beklediği maaş zammında bir adım daha öteye gidilecek.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 2 Aralık'ta yaptı. Komisyonda işçileri Türk-İş, işveren kesimini TİSK, hükümeti ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsil ediyor. İlk toplantıda Türk-İş, asgari ücretin 2 bin 578 liranın altında olmaması gerektiğini söylerken, TİSK ise "Asgari ücret geçim ücretini değil çalışanlara ödenebilecek en alt rakamı gösterir" açıklamasında bulundu. Peki yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücrette, Yeni Ekonomi Programı'na göre 2020 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 8,5 oranında artış yapılırsa, brüt asgari ücret 2 bin 775 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 191 TL'ye çıkabilir.

Merkez Bankası enflasyon raporunda ve YEP'te 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12 seviyesinde bulunuyor. Komisyon bu oranı esas alırsa brüt asgari ücret 2 bin 865 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 262 TL'ye yükselir.

Komisyon yüzde 10 oranında artış yapmayı kararlaştırırsa bu durumda brüt asgari ücret 2 bin 814 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 222 TL'ye çıkar.

TOPLAM 4 TOPLANTI YAPILACAK

Asgari ücret zammı için komisyon toplamda 4 ayrı toplantı yapacak. Bugün hükümet temsilcisi olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine bakanlıkta yapacak. Komisyon ikinci toplantısını 10 Aralık'ta, üçüncü toplantısını 17 Aralık'ta yapacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yüzde 26,05 oranında zam yapılmış, 417 lira artan ücret, net 2 bin 20 lira olmuştu.


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