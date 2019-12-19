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19 Aralık dolar euro ne kadar oldu?
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Ekonomi - - Editör: Tuğçe Gürel

19 Aralık dolar euro ne kadar oldu?

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,91'den işlem görmeye devam ediyor.

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,91'den işlem görmeye devam ediyor.

Dün yükseliş eğilimini üst üste 4'üncü işlem gününe taşıyan ve ABD ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerde yaşanan sürecin etkisiyle 5,93'e kadar yükselen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kazancıyla 5,92'den tamamladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dünkü açıklamasında bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan, vadesine yedi gün veya daha kısa süre kalan, vadede TL satım yönündeki para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlem tutarları toplamının yasal öz kaynaklarının yüzde 10'unu geçmeyeceğini bildirdi. Analistler, yapılan hamlenin yurt içi swap piyasasında derinliğin artırılmasını ve rezervleri destekleyeceğini belirtti.


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