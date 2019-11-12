12 Kasım Salı dolar ne kadar?

12 Kasım Salı gününde dolar ve euro ne kadar oldu?

Dün 5,80 sınırına dayanan dolar/TL, güne yatay seyirle başladı.

Kur, bugün 5,77 civarında seyrediyor.

Euro/TL de 6,37'den işlem görüyor.

Uzmanlar, yurt dışında İngiltere'de işsizlik ve Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini belirtti.

ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verisi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı konuşmanın yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinde kamuya açık soruşturmalar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyleyen uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 5,80'in direnç, 5,74'ün konumunda bulunduğunu kaydetti.