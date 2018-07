Yunanistan'daki yangın faciasında bilanço ağır

Komşu Yunanistan son yılların en büyük faciasıyla karşı karşıya. Başkent Atina çevresinde etkili olan orman yangınında bilanço her geçen saat ağırlaşıyor. Önceki akşam başlayan yangına Yunan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre ölü sayısı 74 olarak belirtildi.

Yangının etkili olduğu noktalardan Rafina şehrinde belediye başkanı Evangelos Bournous yaptığı açıklamalarla facianın boyutunu adeta tasvir etti. Skai TV'te konuşan belediye başkanı "Ölü sayısı yükseliyor. Çoktan 60'ı geçti" diye konuştu.

Daha önce Yunan Sivil Savunma Genel Sekreterliği, Atina yakınlarındaki yangınlarda en az 49 kişinin hayatını kaybettiğini, 157 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kızılhaç Mati kasabasındaki deniz kenarındaki bir villanın bahçesinde 26 kişinin daha cesedinin daha bulunmasıyla da ölü sayısı 24'ten 50'ye çıkmıştı.

'YANINIZDAKİ İNSANIN BOĞULDUĞUNU GÖRMEK AMA HİÇBİR ŞEY YAPAMAMAK…'

Ölen ve yaralananların çoğunun Atina'nın kuzeydoğusundaki Mati adlı yazlık kasabada kalanlar olduğu belirtiliyor. Ölenlerin çoğu yangına evleri ya da araçlarının içindeyken yakalandı. Nitekim Mati'deki yazlığında yangına yakalanan ve sağ kurtulan Nikos Stavrinidis, AP ajansına yaşadıklarını şöyle anlattı: "Her şey çok hızlı gelişti. Yangın uzakta başladı, sonra alevler bize ulaştı. Bir baktık ki etrafımızı sarmış. Denize koştuk. Dumanlar arasında yüzmek zorunda kaldık ama hiçbir şey göremiyorduk. Hayatta kalmayı herkes başaramadı. Beni üzen ve hep kalbimde taşıyacağım şey şu: Yanınızdaki kişinin boğulduğunu görmek ama elinizden hiçbir şey gelmemesi korkunç bir şey."

Yüzlerce itfaiyeci alevleri söndürmeye uğraşırken bölgede yaşayanlar yangının tehdit ettiği evlerini tahliye etti.

Orduya ait insansız hava araçları da alandaki yüzlerce itfaiyeciye yardım etmeye çalışıyor.

ÇİPRAS RESMİ TEMASLARINI İPTAL ETTİ

Bu arada Bosna Hersek'e yapacağı resmi geziyi, operasyonu koordine etmek için yarıda kesen Başbakan Aleksis Çipras itfaiyecilerinin işinin 'çok zor' olduğunu söyledi.

"Bu Yunanistan için zor bir gece" diyen Çipras "Yangını kontrol etmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Atina ve çevresinde olağanüstü hal ilan edildi.

'15 YANGIN EŞ ZAMANLI BAŞLADI'

Afetlere karşı sivlleri korumu ajansının yetkilisi Yanna Çupra "Atina'da 3 farklı cephede 15 yangın eş zamanlı olarak başladı" dedi.

Yunanistan'ın yardım talebi sonrası Kıbrıs ve İspanya da ülkeye itfaiyeci ve uçak gönderdi.

Kıbrıs'tan 60 itfaiyeci gönderilirken İspanya'dan da iki yangın müdahale uçağının bölgeye gitmesi bekleniyor.

ÇAVUŞOĞLU YUNAN MEVKİDAŞINI ARADI, TÜRKİYE'NİN YARDIMA HAZIR OLDUĞUNU BELİRTTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yangına ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas'ı aradı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı Kocyas ile telefon görüşmesinde Yunanistan'daki yangından dolayı üzüntülerini ve ölenler için taziyelerini ilettti.

KOCYAS: ZATEN YAĞMUR DA YAĞACAK

Çavuşoğlu, sabah saatlerinde Yunan mevkidaşı Nikos Kocyas'ı aradığını belirterek şunları aktardı:

“Sayın Kocyas'ı bu sabah arayarak hem geçmiş olsun dileklerimi ilettim hem de yardım teklifinde bulundum. Kocyas, yardım konusunda ilgili bakanı aradı ve teşekkür etti. Şu an için yardım ihtiyaçları bulunmadığı cevabını verdi. Zaten yağmurun da başlayacağını söyledi. Yangın söndürme uçak ve helikopterlerimiz talep gelmesi halinde yardıma gitmeye her an hazır bekliyor.”

YUNANİSTAN PARLAMENTOSUNDA BAYRAKLAR YARIYA İNDİ

Bununla birlikte Yunanistan Meclisi Başkanı Nikos Vutsis'in kararıyla, yaşanan yangın felaketi sebebiyle parlamentoda bayraklar yarıya indirildi, 3 günlük yas ilan edildi.