Yılda 500 kilo üretiliyor kilosu ise 250 TL

Konya'nın Hadim ilçesinde yaşayan vatandaşlar son dönemde arıcılıktan büyük gelir elde ediyor. Yılda 500 kilo orman balı üreten üreticiler, kilosunu yaklaşık 250 TL'den satarak geçimini sağlıyor.

Akdeniz kıyı şeridi ve Konya ovasına sınır olan Taşeli platosunun tepelerinde bulunan Hadim ilçesi sakinleri son yıllarda arıcılıkda önemli işlere imza attı. 13 bin nüfuslu küçük ilçe orman balı üretiminde büyük söz sahibi oldu. İlçe sakinlerinden Mehmet Adar, Kadir Kuleli ve Süleyman Çiçek, ormanda tamamen doğal koşullarda üretilen 'orman balını' nasıl topladıklarını anlattı.

HER YIL NİSAN VE MAYIS AYLARINDA

Bölge sakinlerinden Mehmet Adar (31), Kadir Kuleli (26) ve Süleyman Çiçek (26), arıların kendilerinin yuvalandığı ağaçlarda ürettikleri balları toplayıp satıyor. Her yıl nisan ve mayıs aylarında ormanlık bölgeyi gezip arıların yuva yaptığı ağaçları tespit ettiklerini belirten Kadir Kuleli, ''Arılar kendilerinin yuva yaptığı ağaçlarda bal üretiyorlar. Bizlerde nisan ve mayıs ayında gelip arıların yuva yaptığı ağaçları işaretliyoruz. Eylül ve ekim ayında gelip, arıların yuva yaptığı yerde ürettikleri doğal balları topluyoruz. Yıllık 500 kilo bal topluyoruz ve kilosunu da 250 liradan satıyoruz'' diye konuştu.