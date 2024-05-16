Yabani Dizisinin 33. Bölümünde Neler Olacak?

11 Mayıs Cumartesi akşamı izleyicilerle buluşacak olan Yabani dizisinin 33. yeni bölümü merakla bekleniyor. Bu bölümde neler olacağı ile ilgili detaylar şimdiden heyecan uyandırıyor. İşte 33. bölüm hakkında ayrıntılar:

Rüya hala bulunamamaktadır ve Yaman için zaman durmuş gibidir. Rüya olmadan hayatına devam etme isteği giderek tükenmektedir. Bu süreçte, Neslihan ve Güven ise oğullarını ayakta tutma mücadelesi vermektedir.

Çağla, Rüya ile yaşananları gizlemek için yalanlar söylemeye devam eder. Ayrıca, Şebnem'in tüm suçlarını ortaya çıkaran bir ses kaydını da saklamaya çalışır. Bu yalanlara Alaz da ortak olmak zorunda kalır. Ancak, Alaz'ın kendini mahvetmesini engelleyebilecek tek kişi Asi'dir. Asi ise ikizlerin sakladığı gerçeği öğrenmeye kararlıdır.

Rüya'nın akıbeti netleştikçe, Yaman'ın öfkesi Şebnem'e yönelir. Kızını da kendi günahları uğruna kurban eden Şebnem'i bulup cezalandırmak Yaman'ın tek amacı haline gelir.

Öte yandan, Serhan hayalini gerçekleştirmiş ve ailesiyle birlikte evine dönmüştür. Şimdi, Şebnem'i saf dışı bırakmak için planlar yapmaktadır. Ancak, Şebnem de kendi planlarını yapmıştır ve Serhan'ı da yanına çekmek istememektedir.

Özellikle Rüya'ya yapılanların ardından, Serhan ile ikili düşman haline gelmiştir. Serhan'ın Şebnem'le olan mücadelesi, herkesin kaderini etkileyecek güçtedir.